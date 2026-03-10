Warm anziehen: Director teasert die Anfänge des letzten Remake-Teils zu Final Fantasy VII

Während wir weiter auf die Ankündigung des finalen Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII warten, hält uns Director Naoki Hamaguchi mit Interviews und Infohäppchen hier und da über Wasser. Ein solches Interview gab er nun auch Jason Schreier bei Bloomberg.

Für gewöhnlich erzählt Hamaguchi in diesen Interviews oft die gleichen Dinge, manchmal mehr, manchmal weniger ausführlich. Schreier überzeugte Hamaguchi allerdings von einer „Rapid Fire“-Fragerunde, also vielen, ganz kurzen und pointierten Fragen.

Das Ergebnis sind viele, wenn auch kurze, ganz neue Antworten. Dabei geht es um Wutai und Rocket Town, das Weltall und die Tiefen des Meeres – und um die Anfänge des dritten Remake-Teils. Wer das Original kennt und Rebirth gespielt hat, weiß eigentlich, wo und wie es weitergeht respektive weitergehen muss.

Wird das Gebiet um den Großen Gletscher genauso groß sein wie im Original? „Da es sich um ein wichtiges Element des Spiels handelt, werde ich nicht zu sehr ins Detail gehen“, schränkt Hamaguchi gleich ein. „Aber wenn man bedenkt, dass wir uns gegen Ende von Rebirth in der Vergessenen Stadt befinden – und im Original von dort aus zum Eiszapfen-Gasthaus gehen würden –, lässt das vermuten, wie der dritte Teil beginnen wird. Ich hoffe, die Spieler freuen sich darauf.“

Die Spieler freuen sich auch aufs Snowboarding. Das dürfte damit auch in die Anfänge des dritten Teils fallen. Fans vermuten sogar, dass das Minigame den dritten Teil eröffnen könnte. In einem vergangenen Interview bestätigte der Director bereits, dass das Snowboarding-Minigame definitiv zurückkehrt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix