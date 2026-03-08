Der letzte Remake-Teil macht optionalen Schauplatz aus Final Fantasy VII zur Pflicht

Während wir weiter auf die Ankündigung des finalen Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII warten, hält uns Director Naoki Hamaguchi mit Interviews und Infohäppchen hier und da über Wasser. Ein solches Interview gab er nun auch Jason Schreier bei Bloomberg.
Für gewöhnlich erzählt Hamaguchi in diesen Interviews oft die gleichen Dinge, manchmal mehr, manchmal weniger ausführlich. Schreier überzeugte Hamaguchi allerdings von einer „Rapid Fire“-Fragerunde, also vielen, ganz kurzen und pointierten Fragen. Das Ergebnis sind viele, wenn auch kurze, ganz neue Antworten.
Werden Rocket Town und Wutai im Spiel vorkommen? Zwei Fragen, auf die es jeweils nur eine Antwort geben kann, auch wenn Wutai im Original ein vollständig optionaler Schauplatz war. Und Rocket Town, chronologisch gesehen, eigentlich schon in Final Fantasy VII Rebirth hätte vorkommen müssen.
Im Remake wird Wutai nicht mehr optional sein. Eigentlich keine große Überraschung, nachdem ja nun auch Yuffie schon nicht mehr optional ist. „Das ist einer der Hauptschauplätze. Yuffie hat einen sehr prominenten Auftritt und erzählt von ihrer Heimat. Wenn Wutai also nicht vorkommt, werden mich die Fans wohl beschimpfen“, stellt Hamaguchi fest.
Und Rocket Town? Cid und die Tiny Bronco trifft man in Final Fantasy VII Rebirth auch ohne Rocket Town zu betreten. Im finalen Remake-Teil wird man den Ort aber kennenlernen. „Ja, das ist eines der Elemente, die wir bei Rebirth ändern mussten. Ja“, so Hamaguchi knapp.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
Das war doch schon von Anfang an klar und hatte man schon damals kommuniziert, dass man Wutai bewusst zurückgehalten hat aus Rebirth und das es im Remake aber deutlich mehr an Bedeutung haben wird und nicht mehr wie im original bloß "optional" sein wird, sondern in die Story mit eingebunden sein wird.
Und Rocket Town gehört ja sowieso zur Story und zum Ende des Spiels dazu, wegen der Beschaffung der Großen Materien, um mit Hilfe dieser und der Rakete der Statt gleichzeitig Cid's Traum vom Weltall wahrwerden zu lassen und aus Sicht von Shinra damit ein Angriff auf den nahenden Meteor zu starten, in der Hoffnung, die gesammelten Materien erzeugen eine so mächtige Explosion, dass sie den Meteor pulverisieren, bevor er den Planeten trifft, was ja wohlbekannt nicht im Geringsten funktioniert, weil wir zuvor den Plan vereiteln und und die Materien zurückholen in unsere Besitz und die Rakete daher nicht die geplante Wirkung überhaupt verursachen kann und daher mit ihrer Explosion nur eine kleine Reaktion mit dem Meteor schafft.
Genauso wie uns ja im klaren ist, dass wir mit dem letzten Teil die ganze Spielwelt mit der Highwind erkunden können werden udn dadurch die Orte alle vorkommen werden (und vermutlich neue), die vorher eben nicht erreichbar waren und ggf auch im Original nicht existiert haben, wie evtl Modeoheim, was zuvor nur in Crisis Core vorkam udn da schon eine Ruine war, aber im original nicht vorkam, könnt im Remake jetzt vielleicht ne Dorfruine sein, die man erkunden kann und die nur mit Hilfe der Highwind aufgesucht werden kann, weil man den ort zu Fuß bzw. ohne Gold-Chocobo net erreicht
ich bin jedenfalls gespannt drauf, weil der letzte teil alles für neue Inhalte bieten, um Lücken zu schließen und letzendlich das Spiel mit Inhalt zu füllen, damit das Spiel auch lang genug ist mit vergleichbarer Fülle von Rebirth.
Meine größte Hoffnung bleibt ja, das man in den letzen Teil praktisch auch den Story-Inhalt von Advent Children zum Schluss spielbar dran hängt als "Wahres Ende", denn das ist nachwie vor was AC letztendlich ist, es ist Clouds wahres emotionales Ende, da er seine Trauer um Aerith endgültig bewältigt und mit Sephiroth endgültig abschließt, indem er ihn nach der Reunion seiner gespaltenen 3 Persönlichkeiten besiegt in einem letzten Duell, was seine Gefährten ihn bewusst allein austragen lassen, weil sie, vor allem Tifa wissen/weiß, dass Cloud dies mental braucht, um für sich innerlich abschließen zu können und zur Ruhe zu finden - und weil man den Abschnitt des Spiels auch perfekt als Überleitung nutzen kann, um noch ein finales Dirge of Cerberus-Remaster anzuteasern
Es wäre zudem ziemlich fragwürdig und unfair, warum man den Leuten in dem FF7-Gacha AC spielbar macht, aber im Konsolen-Remake es dann auslassen täte, zumal man seitdem es das Spiel gibt, dauernd die Remake-Assets fürs Gacha-Spiel am recyceln ist und im Falle von AC gäbs nichts zu recyceln, wenn es nicht vorher auch fürs Konsolen-Remake erstmal erschaffen wurde, damit sich dieser Kreis auch schließt konsequenterweise. Ich wäre daher sehr enttäuscht, wenn es später kein spielbaren AC-Abschnitt gäbe im letzten Konsolenremake, da dies für mich den ultimativen Abschluss der Remake-Trilogie darstellt chronologisch.
Kann mir gut vorstellen, dass die Highwind eine HUB Area wird, die vielleicht im Laufe des Spiels aufgewertet werden kann. Durch neue Crewmitglieder und neue technische Errungenschaften. Wodurch du neue Gebiete besuchen kannst.
Ganz wichtig die Erkundung muss organischer werden und weniger kleine Minispiele.
Ahh, ich hab schon Lust drauf:D
Ich hoffe wirklich das die Highwind sowas ähnliches wie die Normandy in Mass Effect wird, wo man mit seinen Team Mitglieder eine Menge Unterhaltungen und schöne Momente verbringt. Das wäre echt der Traum.