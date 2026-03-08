Der letzte Remake-Teil macht optionalen Schauplatz aus Final Fantasy VII zur Pflicht

Während wir weiter auf die Ankündigung des finalen Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII warten, hält uns Director Naoki Hamaguchi mit Interviews und Infohäppchen hier und da über Wasser. Ein solches Interview gab er nun auch Jason Schreier bei Bloomberg.

Für gewöhnlich erzählt Hamaguchi in diesen Interviews oft die gleichen Dinge, manchmal mehr, manchmal weniger ausführlich. Schreier überzeugte Hamaguchi allerdings von einer „Rapid Fire“-Fragerunde, also vielen, ganz kurzen und pointierten Fragen. Das Ergebnis sind viele, wenn auch kurze, ganz neue Antworten.

Werden Rocket Town und Wutai im Spiel vorkommen? Zwei Fragen, auf die es jeweils nur eine Antwort geben kann, auch wenn Wutai im Original ein vollständig optionaler Schauplatz war. Und Rocket Town, chronologisch gesehen, eigentlich schon in Final Fantasy VII Rebirth hätte vorkommen müssen.

Im Remake wird Wutai nicht mehr optional sein. Eigentlich keine große Überraschung, nachdem ja nun auch Yuffie schon nicht mehr optional ist. „Das ist einer der Hauptschauplätze. Yuffie hat einen sehr prominenten Auftritt und erzählt von ihrer Heimat. Wenn Wutai also nicht vorkommt, werden mich die Fans wohl beschimpfen“, stellt Hamaguchi fest.

Und Rocket Town? Cid und die Tiny Bronco trifft man in Final Fantasy VII Rebirth auch ohne Rocket Town zu betreten. Im finalen Remake-Teil wird man den Ort aber kennenlernen. „Ja, das ist eines der Elemente, die wir bei Rebirth ändern mussten. Ja“, so Hamaguchi knapp.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix