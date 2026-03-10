Let’s-a go! Zum Mar10-Day verlosen wir das Carrera GO!!! Mario Kart Set

Es ist Mar10-Day, liebe Nintendo-Freunde! Auf die Plätze, fertig, let’s-a go! Nintendo feiert mit ein paar Rabatten, neuer Mario-Musik bei Nintendo Music, einem neuen Trailer zum Super Mario Galaxy Film und drei neuen Mario-Spielen bei Nintendo Classics.

Wir legen in Zusammenarbeit mit Carrera noch eins drauf! Denn Spielen geht immer, oder? Ob für eure Kids, eure Nichten und Neffen oder für euch selbst: Das Carrera GO!!! Mario Kart Set bringt das Duell der Brüder direkt nach Hause. Auf fast fünf Metern Rennstrecke gibt es packende Kopf-an-Kopf-Duelle.

Loopings und Kurven bei Maximalspeed: Ihr müsst das Beste rausholen, um als Erster die Ziellinie zu überqueren. Spaß garantiert. Wir verlosen zwei der Spielspaß-Sets: Einmal auf unserem Twitter-Account @jpgames_de und ein weiteres Set bei unseren Freunden von @nerdydeals247! Viel Glück!

Übrigens, es gibt noch weitere Mario-Kart-Produkte von Carrera neben der Rennbahn. Kompakte RC Minis, Offroad Abenteuer mit den Quads oder spektakulären RC Pipe Karts – das Mario-Kart-Portfolio von Carrera ist so vielseitig wie die Strecken des Spiels selbst. Besucht den Carrera-Store bei Amazon* für weitere Einblicke!

Das Carrera GO!!! Mario Kart Set

Bildmaterial: Carrera