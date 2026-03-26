Vielleicht das nächste Resident-Evil-Remake: Handheld-Teil steht laut Insider zur Debatte

Kein Tag ohne neue Remake-Gerüchte zu Resident Evil: Laut dem bekannten Insider Dusk Golem wird bei Capcom aktuell intern darüber diskutiert, ob eine Neuauflage von Resident Evil: Revelations spendiert wird.

Diese Information stammt aus einem Beitrag, in dem der Leaker die zeitliche Einordnung der Reihe skizzierte. Dabei tauchten auch die beiden Revelations-Ableger auf und auf Nachfrage „bestätigte“ er, dass ein Remake des ersten Teils bereits als Möglichkeit „in den Raum geworfen“ wurde. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Das Interesse an einer Neuauflage kommt nicht von ungefähr. Innerhalb der Reihe nimmt Revelations-Regisseur Koshi Nakanishi mittlerweile eine zentrale Stellung ein. Zuletzt war er auch für die Regie von Resident Evil Requiem verantwortlich. Zudem werden die Revelations-Titel als wichtiger Bestandteil der Serienentwicklung angesehen, auch wenn sie ursprünglich eher als Spin-offs gedacht waren.

Das erste Revelations kam 2012 ursprünglich für den Nintendo 3DS heraus und spielt zeitlich zwischen Resident Evil 4 und 5. Im Mittelpunkt stehen Jill Valentine und Parker Luciani, die auf einem verlassenen Kreuzfahrtschiff einer neuen Bedrohung auf den Grund gehen. Spielerisch setzte der Titel wieder stärker auf klassische Survival-Horror-Elemente wie Ressourcenknappheit, Rätsel und ein langsameres Tempo. Diese Aspekte könnten in einem möglichen Remake modernisiert werden.

In dieser ohnehin spannenden Phase für die Reihe fügen sich die Gerüchte nahtlos ein. Zum 30-jährigen Jubiläum blickt Capcom nicht nur zurück, sondern arbeitet laut Berichten an mehreren Projekten. Neben dem Erfolg von Resident Evil Requiem und einer bereits bestätigten Story-Erweiterung kursieren auch weitere Remake-Gerüchte – unter anderem rund um Resident Evil Code: Veronica.

Ein Remake von Revelations ist offiziell bislang nicht bestätigt. Angesichts des anhaltenden Erfolgs der bisherigen Neuauflagen wird Capcom vermutlich weiterhin prüfen, welche Klassiker sich als nächstes für ein Comeback eignen.

Bildmaterial: Resident Evil Revelations, Capcom