Von wegen Resident Evil 5: Capcom soll ein anderes Remake für 2026 planen

In der Gerüchteküche rund um die „Resident Evil“-Reihe sorgt Horror-Insider Dusk Golem erneut für Diskussionen. Laut seinen aktuellen Aussagen wird die Enthüllung eines Remakes zu Resident Evil: Code Veronica noch in diesem Jahr von Capcom vorbereitet. Eine Veröffentlichung sei demnach ebenfalls 2026 geplant.

Gleichzeitig dämpft der Leaker die Erwartungen an ein anderes Projekt: Ein Remake von Resident Evil 5 soll nicht Teil von Capcoms aktuellen Plänen sein – zumindest nicht in diesem Jahr. Damit widerspricht Dusk Golem erneut weit verbreiteten Spekulationen, die nach den jüngsten Remake-Erfolgen der Reihe aufgekommen waren.

Der Insider verfolgt eigenen Angaben zufolge bereits seit längerer Zeit Informationen, auf die er sich stützt. Die vermeintliche Priorisierung von Code Veronica würde gut zur Stimmung vieler Fans passen, gilt der Titel doch seit Jahren als einer der meistgewünschten Kandidaten für eine Neuauflage. Trotz zahlreicher Neuauflagen in den vergangenen Jahren blieb der Klassiker bislang unangetastet.

Offiziell bestätigt ist davon allerdings nichts. Capcom hat sich zu den Aussagen nicht geäußert, sodass weiterhin offen bleibt, wann und in welcher Form neue Projekte der Reihe angekündigt werden. Bis dahin bleibt das Code Veronica-Remake ein gut begründetes, aber weiterhin unbestätigtes Gerücht.

Bildmaterial: Resident Evil: Code Veronica, Capcom via Mobygames