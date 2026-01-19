Von wegen Resident Evil 5: Capcom soll ein anderes Remake für 2026 planen

In der Gerüchteküche rund um die „Resident Evil“-Reihe sorgt Horror-Insider Dusk Golem erneut für Diskussionen. Laut seinen aktuellen Aussagen wird die Enthüllung eines Remakes zu Resident Evil: Code Veronica noch in diesem Jahr von Capcom vorbereitet. Eine Veröffentlichung sei demnach ebenfalls 2026 geplant.
Gleichzeitig dämpft der Leaker die Erwartungen an ein anderes Projekt: Ein Remake von Resident Evil 5 soll nicht Teil von Capcoms aktuellen Plänen sein – zumindest nicht in diesem Jahr. Damit widerspricht Dusk Golem erneut weit verbreiteten Spekulationen, die nach den jüngsten Remake-Erfolgen der Reihe aufgekommen waren.
Der Insider verfolgt eigenen Angaben zufolge bereits seit längerer Zeit Informationen, auf die er sich stützt. Die vermeintliche Priorisierung von Code Veronica würde gut zur Stimmung vieler Fans passen, gilt der Titel doch seit Jahren als einer der meistgewünschten Kandidaten für eine Neuauflage. Trotz zahlreicher Neuauflagen in den vergangenen Jahren blieb der Klassiker bislang unangetastet.
Offiziell bestätigt ist davon allerdings nichts. Capcom hat sich zu den Aussagen nicht geäußert, sodass weiterhin offen bleibt, wann und in welcher Form neue Projekte der Reihe angekündigt werden. Bis dahin bleibt das Code Veronica-Remake ein gut begründetes, aber weiterhin unbestätigtes Gerücht.
Bildmaterial: Resident Evil: Code Veronica, Capcom via Mobygames
4 Kommentare
Gut so, resi 5 kann man sich echt sparen, bzw müsste sehr sehr stark umgeändert werden mM. nach. Ja das local coop war wirklich geil, aber absonsten war es schon ne echt durchschnittliche Ballerbude und hatte recht wenig mit einem survival horror game zu tun. Und dann kam resi 6 :D. Nenecode veronika wäre wirklich angebracht. Das game war eines der besten resi Teile.
Ich wäre aber immernoch für ein resi 3.5 als vollwertiges Game (resi 10 ?).
Für mich wäre das einzige halbwegs realistische Szenario, dass dieses Remake gegen Ende des Jahres angekündigt wird und dann im Februar/März 2027 erscheint. Capcom bringt doch in einem Jahr nicht RE9, Pragmata, Onimusha und dann auch noch ein Coe Veronica Remake. In einem Jahr, wo vermeintlich GTA VI erscheint.
Aber ja, möglich ist alles. Nach einem starken Start hat MH: Wilds wohl sämtliche interne Langzeit-Verkaufsprognosen verfehlt und soll wohl ein finanzielles Vakuum bei Capcom hinterlassen haben. Man weiß auch, dass mehrere Divisionen an mehreren Top-Titeln dran sitzen, was Capcom immer gut hinbekommen hat. Die letzten 2 Jahre sind überraschend wenig große Titel erschienen und man beschränkte sich häufig auf einen großen Titel pro Jahr zuletzt (DD2 2024, MH: Wilds 2025), was dann von gelegentlichen Remasters unterschiedlicher Größenordnung aufgewertet wurde. Insofern, es wäre wohl möglich, all diese Spiele dieses Jahr zu veröffentlichen, ich halte es aber eher für unrealistisch und das kommende Geschäftsjahr läuft dann ja auch bis 2027.
Ich meine, das sind jetzt nicht wirklich neue Spekulationen? Dass Resident Evil Code Veronica das nächste Remake ist, schwirrt schon seit Ewigkeiten in der Gerüchteküche herum. Erst das und danach kommt Resi Zero. Die einzig wirklich neue Info ist jetzt, dass es schon 2026 kommen soll, aber das glaub ich erst, wenn ich das sehe.
Ob es stimmt oder nicht, wird sich zeigen müssen. Erst waren die Leaker felsenfest von Teil 5 überzeugt (vermutlich, weil es Sinn ergibt), dann hätten sie darauf schwören können, dass nochmal ein Remake von Teil eins kommt, was ich sogar ziemlich interessant fänd. Und jetzt haben sie sich halt auf Code Veronica und Zero versteift.
Und ich hoffe, in Wahrheit ist es ein Remake zu Dead Aim, einfach, weil es zum brüllen komisch wäre!
Ich halte mich in der Hinsicht eher den Ratschlag von Nakanishi-san zu Requiem und vertraue nur Infos, die es von offiziellen Kanälen gibt.
Alles andere ist bis dahin nur ein Gerücht.
Was übrigens nicht heißt, dass ich nicht an einem Remake zu Code Veronica interessiert wäre. Erst letztes Jahr habe ich diesen Teil richtig lieben gelernt und bin daher neugierig, was mich an einem Remake davon so richtig schön stören könnte. Wäre auch ne super Ausrede, das Original direkt noch einmal zu spielen!
Code Veronica auf dem Dreamcast gespielt und leider nie beendet. Bei dem Teil würde ein Remake wirklich Sinn machen. Nur her damit