30 Jahre Resident Evil: Produzent bedankt sich bei Fans, doch die Zukunft bleibt vage

Resident Evil zelebriert sein 30-jähriges Jubiläum – bedeutende Ankündigungen bleiben jedoch aus. Stattdessen richtet sich Serienproduzent Jun Takeuchi mit einer Botschaft an die Community und bedankt sich bei den Fans weltweit.
Takeuchi würdigte den langen Weg der Reihe seit dem Erstlingswerk am 22. März 1996 und betonte, wie essenziell die Unterstützung der Spielerschaft für den anhaltenden Erfolg gewesen sei. Gleichzeitig blickte er auf die jüngste Veröffentlichung zurück.
Resident Evil Requiem hat bereits über sechs Millionen SpielerInnen erreicht. Besonders hervorgehoben wurde die Rückkehr nach Raccoon City, die Horror- und Action-Elemente der Serie erneut miteinander verbinden soll.
Der Produzent gab jedoch keine konkreten Ausblicke auf kommende Projekte. Das war so kurz nach „Requiem“ aber wohl auch nicht zu erwarten. Stattdessen sprach er allgemein davon, dass das Team weiterhin daran arbeite, den Fans in Zukunft „wunderbare Erlebnisse“ zu liefern.
Ganz ohne Perspektive bleibt die Reihe dennoch nicht: Anfang des Monats wurde von Capcom bestätigt, dass sich bereits eine neue Story-Erweiterung in Entwicklung befindet, die tiefer in die Welt von Resident Evil Requiem eintauchen soll. Auch in der Gerüchteküche tut sich etwas bezüglich kommender Remake-Projekte. Das Jubiläum fällt zwar vergleichsweise ruhig aus, doch die Zukunft der Reihe wird weiterhin aktiv vorangetrieben.
2 Kommentare
Als jemand der gerade jetzt erst seine liebe zur Reihe entdeckt und dabei ist die wichtigsten Teile durchzuspielen, merke ich für mich ganz klar eine Präferenz was für eine Art Resident Evil ich am meisten mag. Aus dem Grund fände ich es sehr schön (wenn auch unrealistisch) wenn es ab den nächsten Teil Back to the Roots heißen würde und ein Spiel wie Resident Evil 1 Remake kommen würde. Das würde ich echt feiern.
Capcom interessiert sich eben genau wie die meisten anderen Publisher nicht für Jubiläen. Nintendo steht ja da derzeit wieder mit Zelda in der Kritik. Capcom könnte das Serienjubiläum zu Resident Evil wohl kaum gleichtültiger sein, es bot sich aber aktuell an, weil man damit einen neuen Mainline-Ableger bewerben konnte. Dass der ganze Raccoon City Part in RE9 dann aber auch weitaus mehr Mittel zum Zweck war als eine wirklich gut durchdachte, nostalgische Reise in die Vergangenheit zu den Serienanfängen, dürfte nun klar sein^^
Was Fans sich seit Jahren wünschen und eben nie bekommen werden ist eben diese Remastered-Trilogie der ersten 3 Spiele. Wieso das so ist, dafür muss man etwas tiefer in den Aussagen von Produzenzen graben. Zum einen hast du die Originale halt nun spielbar auf PC und PlayStation Systemen. Zum anderen haben die Remakes die Originale bei Capcom überschrieben. Da ist man riguros vorgegangen. Sämtliche neue Spiele, die erscheinen, bauen auf den Remakes auf und man hatte sich in der Vergangenheit oft dazu bekannt, dass man eben die Remakes als die ultimativen Versionen der Spiele ansieht. Dass man zeitgleich etwas Geld liegen lässt, kann Capcom wohl verschmerzen.
Insofern wundert mich das nicht, dass man zum 30. Jubiläum nichts weiter hat. Beim 25. Jubiläum hatte man auch nichts, kombinierte aber auch hier wieder geschickt mit der Veröffentlichung zu Village damals, dass eben zum 25. Jubiläum erschienen ist. Bei RE9 sind die Throwbacks natürlich dann schon deutlicher vorhanden als beim Vorgänger.
Also zumindest bei den neuen Mainline-Spielen wird man sich von diesem Gedanken verabschieden können. Die Remakes hingegen werden wohl weiter der alten Formel folgen. Bewiesen hat das bisher nur das RE2 Remake aus der RE Engine Ära, aber ich glaube, man wird die Survival Horror Wurzeln in Code Veronica nicht großartig umschreiben, aber halt ein paar Modernisierungen einbauen. Die neuen Hauptableger werden denke ich weiterhin den Survival Horror Stil fortführen, den Teil 7 angefangen hat. Für Action wird man sich am RE4 Remake orientieren. Das ganze wurde durch Requiem nun nochmal verfeinert und man wird wohl auch darauf bedacht sein, diese erfolgreiche Formel noch weiter auszubauen. Wobei ich aber schon sagen muss, der Survival Horror aus RE7 und Requiem ist ähnlich intensiv wie in Teil 1, Puzzle-Fanatiker werden aber ihr Nachsehen haben. Aber Puzzles spielten bereits im Original Resident Evil 2 keine wirklich große Rolle mehr. Code Veronica hat davon noch mehr und an sich ein ganz spezielles Spielsystem.