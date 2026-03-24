30 Jahre Resident Evil: Produzent bedankt sich bei Fans, doch die Zukunft bleibt vage

Resident Evil zelebriert sein 30-jähriges Jubiläum – bedeutende Ankündigungen bleiben jedoch aus. Stattdessen richtet sich Serienproduzent Jun Takeuchi mit einer Botschaft an die Community und bedankt sich bei den Fans weltweit.

Takeuchi würdigte den langen Weg der Reihe seit dem Erstlingswerk am 22. März 1996 und betonte, wie essenziell die Unterstützung der Spielerschaft für den anhaltenden Erfolg gewesen sei. Gleichzeitig blickte er auf die jüngste Veröffentlichung zurück.

Resident Evil Requiem hat bereits über sechs Millionen SpielerInnen erreicht. Besonders hervorgehoben wurde die Rückkehr nach Raccoon City, die Horror- und Action-Elemente der Serie erneut miteinander verbinden soll.

Der Produzent gab jedoch keine konkreten Ausblicke auf kommende Projekte. Das war so kurz nach „Requiem“ aber wohl auch nicht zu erwarten. Stattdessen sprach er allgemein davon, dass das Team weiterhin daran arbeite, den Fans in Zukunft „wunderbare Erlebnisse“ zu liefern.

Ganz ohne Perspektive bleibt die Reihe dennoch nicht: Anfang des Monats wurde von Capcom bestätigt, dass sich bereits eine neue Story-Erweiterung in Entwicklung befindet, die tiefer in die Welt von Resident Evil Requiem eintauchen soll. Auch in der Gerüchteküche tut sich etwas bezüglich kommender Remake-Projekte. Das Jubiläum fällt zwar vergleichsweise ruhig aus, doch die Zukunft der Reihe wird weiterhin aktiv vorangetrieben.

via Eurogamer, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom