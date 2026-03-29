Verrückte Gerüchte: Einer der größten Metroid-Klassiker soll ein Remake bekommen

Die Nintendo-Gerüchteküche kommt derzeit kaum zur Ruhe. Nach Spekulationen über ein neues Star Fox sowie ein mögliches Zelda: Ocarina of Time-Remake machen nun auch neue Gerüchte rund um Metroid die Runde. Im Mittelpunkt steht dabei angeblich ein Remake eines echten Klassikers. Noch ist die Informationslage allerdings sehr vage – bestätigt ist bislang nichts.

Super Metroid Remake von MercurySteam?

Ausgangspunkt der Spekulationen ist ein Nutzer namens malo932, der mehrere angebliche Informationen zu kommenden Nintendo-Projekten in den Kommentaren unter einem Video von „Nintendo Forecast” auf YouTube teilte. Vieles davon deckt sich mit den Behauptungen von NateTheHate, allerdings einen Tag früher als dieser.

Weil man NateTheHate inzwischen viel Vertrauen schenkt, hat sich auch der unbekannte Nutzer malo932 durch sine Vorhersage der NateTheHate-Infos, wenn man so will, Respekt verschafft. Neu ist die Behauptung, dass Entwickler MercurySteam an einem Remake von Super Metroid arbeiten soll. Laut dem Gerücht könnte das Spiel einen Pixel-Art-Stil nutzen.

Das spanische Studio ist kein Unbekannter für die Reihe. Gemeinsam mit Nintendo entwickelte MercurySteam bereits Metroid: Samus Returns für Nintendo 3DS sowie Metroid Dread für Nintendo Switch. Gerade Dread wurde für seine flüssigen Bewegungen und das runde Gameplay gelobt und gilt als wichtiger Schritt für die jüngste Phase der 2D-Reihe. Dennoch geriet das Studio 2021 auch in die Kritik, da es damals nicht alle Entwickler von Metroid Dread in den Credits angab.

Zusätzlich behauptet der Leaker, dass sich bei MercurySteam auch ein komplett neues Metroid-Spiel in Entwicklung befindet, das als Nachfolger von Metroid Dread dienen soll.

Trotzdem gilt weiterhin: Offiziell bestätigt ist nichts. Nintendo selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. Fans sollten die Informationen daher vorerst mit entsprechender Vorsicht betrachten. Jetzt mal allen Zweifeln zum Trotz. Hättet ihr Lust auf eine Neuauflage?

via Go Nintendo, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios