In diesem neuen 2D-RPG, inspiriert von Earthbound und Life is Strange, seid ihr ein RPG-Fan

Aus Montreal bringen uns die Ivalys Studios ein neues 2D-RPG: Pluralys. Ziel des Indie-Studios ist es, ein Spiel mit starker Story zu entwickeln. Die 2D-Ästhetik sieht sich inspiriert von Klassikern wie Final Fantasy und The Legend of Zelda. Die neue Pressemeldung zieht weitere Quellen wie „Old-School“-Pokémon, Undertale, Earthbound und Life is Strange heran.

In Pluralys übernimmst du die Rolle von Elie, einem 16-jährigen Teenager. Sie ist verträumt, Gamerin und Rollenspiel-Fan. Eines Tages ändert sich Elies Leben, als jemand über einen Messanger schreibt. Eine unbekannte Stimme erklärt dir unvermittelt: „Du bist der Einzige, der den Lauf der Dinge ändern kann.“

Die Welt wird bevölkert von Menschen und einer Spezies namens Zeings, weshalb sich die Story mit Identität, sozialen Beziehungen und Intrigen beschäftigt – teils humorvoll, teils düster. Ein zentrales Mechanik‑Element ist der Pager. Ein Gerät, mit dem Elie die Zeit anhalten, Objekte manipulieren und verborgene Details sichtbar machen kann. So kann Elle auch die kniffligsten Puzzles lösen.

Pluralys ist im Early-Access auf Steam erhältlich und wird am 9. April als vollwertiges Spiel erscheinen. Wer sich das Spiel bis dahin ansehen will: Eine kostenlose Demo steht zum Download bei Steam bereit.

Der neue Trailer:

via PR, Bleeding Cool, Bildmaterial: Pluralys, Ivalys Studios