„Stellar Blade“-Macher und „Resident Evil“-Schöpfer werfen Fragen mit Teasern auf

Vor wenigen Stunden hat der offizielle Twitter-Account zu Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up) den Start eines rätselhaften „NIKKE2“ bekanntgegeben. Das dazugehörige Konzept-Artwork, das die Rückenansicht mit einer offenbar unbekannten weiblichen Figur einem Schwert zeigt, ruft die NIKKE-Fans dazu auf, unter dem Hashtag #NewNIKKE darüber zu diskutieren, wie sie sich die Welt von NIKKE2 vorstellen.

Die vollständige Ankündigung soll am 1. April stattfinden. Richtig – das kommt nicht nur euch verdächtig vor. Da das NIKKE-Team für aufwendige Aprilscherze bekannt ist, ist es durchaus möglich, dass der Aprilscherz dieses Jahr so aufwendig wird, dass er sogar einen eigenen „Teaser“ bekommt.

Der offizielle Twitter-Account titelt: „NIKKE2 Coming Soon – Lasst uns gemeinsam das Debüt von NIKKE2 erleben. Was stellst du dir unter NIKKE2 vor, Commander? Klick auf den Button, nimm an der Diskussion teil und schreibe deine Vision einer neuen Welt!“

Auch wenn NIKKE2 möglicherweise kein echtes Spiel ist, steht außer Frage, dass Shift Up für den 1. April Überraschungen rund um dieses Konzept vorbereitet hat. Die Events Liar’s Day und Fool Burst Day in den Jahren 2024 und 2025 enthielten unter anderem humorvolle Spielinhalte, Story-Events und Charakter-Übernahmen, sodass dieses Jahr wohl noch mehr Schabernack zu erwarten ist.

Resident-Evil-Schöpfer hat auch eine Ankündigung

Gegenstimmen gibt es jedoch aufgrund eines anderen Posts auf Twitter: Das neue Studio Unbound Games von „Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami und der offizielle Account von Shift Up teilten ein Teaser-Video, das jeweils gleich endet. „Stellar Blade“-Director (und Shift-Up-Chef) Kim Hyuang-tae teilte das Video.

Beide Videos enden mit den Worten „Announcement Coming Soon“ – und zwar jeweils mit weißem Text, auf schwarzem Hintergrund und zentriert sowie im eben exakt gleichen Wortlaut. Zufall? Möglich. Die beiden arbeiteten aber bereits in der Vergangenheit für eine Kollaboration zusammen und einige Fans glauben deshalb, beide Teaser könnten in Verbindung zueinander stehen.

Shinji Mikami hatte sein neues Studio Unbound Games erst vor einigen Wochen offiziell gemacht. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als „vollständig unabhängiges Unternehmen, das hochwertige Spiele für Endverbraucher entwickelt und originelle AAA-Titel kreiert“.

via Automaton Media, Bildmaterial: Unbound Games