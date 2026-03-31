Square Enix feiert das Jubiläum von Chrono Trigger mit neuem Merchandise

Seit dem 30-jährigen Jubiläum von Chrono Trigger im letzten Jahr gibt es einigermaßen regelmäßig Gerüchte um eine Neuauflage des Klassikers. Bisher haben sich diese nicht bestätigt, aber immerhin ist offiziell: Es gibt neues Merchandise.

Square Enix hat eine Reihe von schicken Schlüsselanhängern angekündigt, die das Sci-Fi-RPG von 1995 feiern werden. Die „One mark Collection“ ist seit wenigen Tagen in japanischen Gacha-Automaten erhältlich.

Für 500 Yen pro Einwurf dürft ihr auf 15 unterschiedliche Anhänger hoffen, die sich aus jeweils zwei Designs zu den Charakteren Ayla, Crono, Frog, Lucca, Marle, Magnus und Robo sowie einer Überraschung zusammensetzen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Anhänger in den freien Verkauf im Westen gehen. Eure Alternative sind wie immer auf derartiges Merchandise spezialisierte Import-Shops wie Meccha-Japan* – dort sind die Anhänger aber noch nicht gelistet.

Was ist mit dem Remake zu Chrono Trigger?

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen, auch wenn Meister Yuji Horii höchstpersönlich zuletzt noch einmal Öl ins Feuer gegossen hatte. Kürzlich gab es im Februar noch einmal einen Insider, der Andeutungen machte, aber nichts ist offiziell.

Fakt ist aber auch: Square Enix Music feiert die Musik aus Chrono Trigger von Yasunori Mitsuda auf vier LPs. Die Veröffentlichung ist für April 2026 geplant und beim deutschen Vertriebspartner Black Screen Records* könnt ihr jetzt vorbestellen. Geschmückt wird die Box vom leider verstorbenen Akira Toriyama.

Die Anhänger:

via GameRant, Siliconera, Bildmaterial: Square Enix