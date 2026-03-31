Pokémon Pokopia und IKEA starten Kooperation mit Event in Filialen und IKEA-Insel im Spiel

Es hat sich irgendwie angeboten – nun ist es tatsächlich so weit: Pokémon Pokopia und IKEA Japan arbeiten zusammen. Die Kooperation findet vorerst nur in Japan statt und umfasst sowohl Inhalte im Spiel als auch Aktionen in ausgewählten IKEA-Filialen.

Die Zusammenarbeit läuft im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von IKEA Japan und startet Anfang April.

„IKEA-Insel“ erscheint im Spiel

Im Spiel selbst wird eine neue „IKEA-Insel“ eingeführt. SpielerInnen können diese über einen Code besuchen, der noch angekündigt wird. Auf der Insel befinden sich Räume, die von IKEA-Designern gestaltet wurden und von Pokémon inspiriert sind.

Dabei stehen vor allem zwei Pokémon im Mittelpunkt: Pikachu und Relaxo. Für beide wurden eigene Räume entworfen, die ihren jeweiligen Charakter widerspiegeln. Während der Pikachu-Raum eine lebendige und verspielte Atmosphäre mit Naturmotiven bietet, setzt der Relaxo-Raum stärker auf Entspannung und gemütliche Schlafbereiche.

Auch IKEA-Filialen nehmen am Event teil

Die Kooperation findet nicht nur im Spiel statt. In mehreren IKEA-Filialen in Japan werden die Pokémon-inspirierten Räume auch real nachgebaut, sodass Besucher die Designs vor Ort erleben können. Zusätzlich gibt es eine Stempel-Rallye, bei der Besucher verschiedene Pokémon-Stationen im Laden finden und Stempel sammeln können.

Darüber hinaus werden Sticker, Schlüsselanhänger und IKEA-Gutscheine im Rahmen einer Verlosung verteilt. Auch in den Restaurants der Filialen tauchen während des Events Pokémon-Dekorationen auf. Die Aktionen laufen in verschiedenen Phasen zwischen 1. April und 10. Mai 2026, während die virtuelle IKEA-Insel im Spiel sogar bis 30. Juni 2026 besucht werden kann.

Wer allerdings schon jetzt einen Blick auf das Konzept werfen möchte, kann das auch im Spiel tun: Einige Spieler haben bereits eigene IKEA-inspirierte Inseln in Pokémon Pokopia gestaltet.

In diesem Kontext vielleicht auch interessant. 2020 bauten IKEA-Mitarbeiter in Taiwan einen Katalog in Animal Crossing: New Horizons nach, hier bekommt ihr die Einzelheiten dazu.

via Genki, IKEA Japan, Pokémon, Bildmaterial: IKEA, The Pokémon Company