Probleme behoben: Diese „Final Fantasy“- und „Kirby“-Spiele sind jetzt mit Switch 2 kompatibel

Die Nintendo Switch 2 erhält weiterhin Verbesserungen für die Abwärtskompatibilität. Nintendo hat nun eine weitere Reihe von Titeln für die ursprüngliche Nintendo Switch aktualisiert, damit sie auf der neuen Konsole besser laufen.

Viele der Anpassungen stehen im Zusammenhang mit dem jüngsten Systemupdate. Besonders erfreulich: Auch einige größere Titel wurden dabei überarbeitet. So läuft Kirby’s Return to Dream Land Deluxe beispielsweise nun ohne die zuvor gemeldeten Audioprobleme. Diese Probleme hatte Nintendo erst im Januar gemeldet.

Auch bei Final Fantasy XII: The Zodiac Age sollen Probleme behoben worden sein. Das übrigens pünktlich zum 20. Geburtstag des Spiels – wie passend! Das originale Final Fantasy XII erschien im März 2006 erstmals für PS2 in Japan. Zu den weiteren Spielen, die inzwischen auf der Switch 2 besser funktionieren, gehören unter anderem:

A Hat in Time

Botany Manor

Dadish

Dariusburst: Another Chronicle EX+

Doom

Limbo

Einige Spiele haben weiterhin Probleme

Ganz reibungslos läuft jedoch noch nicht alles. Nintendo nennt weiterhin einige Spiele, bei denen es derzeit Probleme mit dem Spielfortschritt geben kann. Dazu zählen: Hoop Shoot, Asterix & Obelix XXL 2 (Roman Rumble in Las Vegum), Summer Games Challenge: Jumping & Shooting, Summer Games Challenge: Running, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Darüber hinaus gibt es Titel, die zwar grundsätzlich funktionieren, aber noch kleinere Einschränkungen aufweisen. Bei Pizza Tower kann es in einigen Bereichen zu Grafikproblemen kommen. In Laysara: Summit Kingdom funktioniert die Touchscreen-Steuerung teilweise nicht korrekt. Auch beil Model Debut #nicola können in bestimmten Szenen Bildverzerrungen auftreten.

Möglich ist außerdem, dass einige der nun besser laufenden Spiele von einem neuen Feature profitieren. Nintendo hat erst kürzlich den sogenannten Handheld-Boost-Modus für die Switch 2 vorgestellt. Damit können viele Switch-Titel im mobilen Betrieb so laufen, als würden sie im Dockmodus ausgeführt – was je nach Spiel zu einer deutlich besseren Performance führen kann. In diesem Artikel zeigen, wo ich das Feature in der Praxis.

Wenn ihr übrigens wissen möchtet, ob euer Lieblingsspiel auch auf der Switch 2 läuft, könnte euch diese Kompatibilitäts-Check-Seite von Nintendo helfen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald das nächste Paket an Updates eintrifft.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Square Enix