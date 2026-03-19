Diese Spiele profitieren besonders vom neuen „Handheld-Boost“ der Switch 2

Die Youtuber GVG und Deck Wizard haben sich den brandneuen „Handheld-Boost-Modus“ der Switch 2 genauer angesehen. In diesem Modus erscheinen auf einer Nintendo Switch 2 die Spiele der ersten Switch so, als würden sie im Dock-Modus am TV laufen – auch im portablen Betrieb.

Dadurch erhöht sich die Auflösung für ein klareres Bild oft auf die nativen 1080p des „Switch 2“-Bildschirms und weitere Grafikeffekte werden verbessert. Die Funktion wurde in dieser Woche im Rahmen eines neuen Firmware-Updates veröffentlicht.

Viele Spiele sehen im Handheld-Modus nun deutlich besser aus als zuvor. Ein Beispiel: Donkey Kong Country: Tropical Freeze kann jetzt in 1080p dargestellt werden, während zuvor nur 600p möglich war. Auch Titel wie Xenoblade Chronicles 2 wirken jetzt deutlich schärfer.

Auf Social Media gibt es bereits Tests von weiteren Spielen: So profitieren beispielsweise auch Spiele wie Fire Emblem Warriors, DOOM 2016, Witcher 3 oder Crash Bandicoot N. Sane Trilogy stark vom neuen Modus. Viele andere Spiele profitieren dagegen „nur“ von der höheren Auflösung und der schärferen Darstellung, insbesondere von 2D-Menüelementen. In seltenen Fällen ist der Modus deaktiviert, beispielsweise bei Super Mario Maker 2 wegen Touch-Steuerung.

Das Video von CVG:

Das Video von Deck Wizard:

via Nintendo Everything, Eurogamer, Bildmaterial: Youtube GVG, Bildmaterial: Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Nintendo