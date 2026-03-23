THQ Nordic portiert gleich drei „Fan-Favoriten“ aus dem hauseigenen Portfolio für Switch 2

Switch-Portierungen von eigentlich alten Spielen bleiben on voque, auf der Switch war das so und auf der Switch 2 bleibt das so. THQ Nordic kündigte jetzt auf einen Schlag gleich drei neue Portierungen aus dem Portfolio an, allesamt „Fan-Favoriten“, wie man betont.

„Macht euch bereit zum Beamen, Übermalen und Abtauchen“, führt der Publisher ein – und ihr dürft eure Tipps abgeben. Falls ihr auf Destroy All Humans!, Destroy All Humans! 2 – Reprobed und Disney Epic Mickey: Rebrushed getippt habt, liegt ihr genau richtig. SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide erscheint außerdem für die erste Switch.

Die beiden „Destroy All Humans“-Spiele machen dabei am 23. Juni und am 15. September den Anfang. Teil 1 ist bereits für die erste Switch erhältlich. Das Rebrushed-Remake von Epic Mickey (einst für Wii erschienen) landet am 6. Oktober auf der Switch 2. Auch dieses Spiel ist bereits für Switch (1) verfügbar und mit der Switch 2 kompatibel.

„Auf Nintendo Switch 2 erstrahlt das Abenteuer schöner denn je mit höherer Auflösung, verbesserter Framerate, Maus-ähnlicher Steuerung über die Joy Con 2 Controller sowie inklusive Costume Pack DLC“, heißt es. Ob es einen Upgrade-Pfad gibt, ist noch nicht Teil der Pressemeldung.

Eine Woche später, am 13. Oktober 2026, folgt dann SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Anders als andere SpongeBob-Abenteuer war dieses Spiel noch nicht für die Vorgängerkonsole erschienen – dafür allerdings für die Switch 2 gleich zum Launch im November 2025. Details zu Handelsversionen gibt es noch für keines der Spiele.

Bildmaterial: Disney Epic Mickey: Rebrushed, Disney, THQ Nordic, Purple Lamp Studios