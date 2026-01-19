Pokémon-Remakes sind endlich mit der Switch 2 kompatibel, aber Kirby zickt noch

Auch im neuen Jahr schraubt Nintendo fleißig an der Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2. Die gute Nachricht zuerst: Die allermeisten „Switch 1“-Titel laufen inzwischen völlig unauffällig. Trotzdem gibt es hier und da noch Ausnahmen.

Sinnoh-Remakes gefixt

Ein relativ prominenter Fall ist jetzt endlich erledigt. Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle machen auf der Switch 2 keine Zicken mehr. Zuvor kam es bei der Nutzung via Abwärtskompatibilität immer wieder zu Abstürzen, was in der Community entsprechend für Frust gesorgt hatte. Laut eShop-Einträgen sind die Probleme nun behoben – vermutlich auch dank des aktuellen Systemupdates 21.2.0.

Mit dem gleichen Firmware-Patch wurde auch Cats on Duty repariert, das auf der Switch 2 ebenfalls nicht korrekt lief. Dafür gibt es an anderer Stelle noch kleine Einschränkungen: Kirby’s Return to Dream Land Deluxe startet zwar problemlos, kann aber in bestimmten Abschnitten mit Audiofehlern auffallen.

Bereits zuvor hatte Nintendo z. B. Updates für Titel wie Star Wars: Republic Commando und den Klassiker Resident Evil 4 nachgereicht, die seitdem auf der Switch 2 spürbar runder laufen sollen.

Perfekt ist die Abwärtskompatibilität zwar noch nicht, aber mit jedem Update wird die Liste der Problemfälle kürzer. Wer regelmäßig ältere Switch-Spiele auf der neuen Konsole nutzt, sollte die Systemupdates also weiterhin im Auge behalten.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo