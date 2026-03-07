Pokémon Wind und Welle: Fans glauben eine wichtige Spielmechanik gefunden zu haben

Mit der Ankündigung von Pokémon Wind und Welle hat die zehnte Generation der Reihe viele Fragen aufgeworfen. Der erste Trailer zeigte bereits eine weitläufige tropische Region mit Inseln, Dschungeln und sogar Unterwasserabschnitten. Doch eine wichtige Frage bleibt: Wie bewegen wir uns eigentlich durch diese Welt?

Wie offen oder groß die Region letztlich sein wird, ist noch nicht vollständig klar. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Erkundung eine große Rolle spielen dürfte – und Fans auf Reddit glauben nun, im Trailer einen ersten Hinweis auf die Fortbewegungsmechanik entdeckt zu haben.

Ein Hoverboard als Fortbewegungsmittel?

Ein Fan bemerkte ein interessantes Detail bei den Spielfiguren. Auf den Rucksäcken der Protagonisten scheint sich etwas zu befinden, das stark an ein Skateboard oder Hoverboard erinnert. Besonders auffällig: Obwohl die Outfits der Charaktere je nach Spielversion variieren, ist dieses Board in allen Varianten vorhanden.

Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um ein wichtiges Gameplay-Element handelt. In früheren Pokémon-Spielen wurden ähnliche Ausrüstungsgegenstände ebenfalls in den Designs der Figuren integriert, wenn sie eine zentrale Spielmechanik darstellten – etwa der Mega-Ring in Pokémon X und Y.

Die Theorie: Das Board könnte genutzt werden, um über Wind oder Wasser zu gleiten, was gut zu den beiden Versionstiteln „Wind“ und „Welle“ passen würde.

Hinweise aus Leaks und früheren Spielen

Auch frühere Gerüchte könnten zu dieser Idee passen. Ein bekannter Leaker hatte bereits ein Bild einer möglichen schwebenden Scooter-Mechanik geteilt. Das gezeigte Gerät erinnert in Form und Symbolik tatsächlich an das Board, das im Trailer zu sehen ist.

Fortbewegung hat in den letzten Pokémon-Spielen ohnehin immer mehr Bedeutung bekommen. In Pokémon Legenden: Arceus nutzten Spieler verschiedene Pokémon als Reittiere, während in Pokémon Karmesin und Purpur die legendären Pokémon Koraidon und Miraidon selbst als Transportmittel dienten.

Ein Hoverboard wäre daher eine neue, aber durchaus passende Weiterentwicklung – besonders für eine Region voller Inseln, Meere und möglicherweise auch Unterwasserbereiche. Einige Fans glauben sogar, unter den Outfits der Figuren Neoprenanzüge erkennen zu können, was ebenfalls auf stärkeren Fokus auf Wassererkundung hindeuten könnte.

Wie glaubt ihr, werden wir uns in der zehnten Generation fortbewegen? Mit der Hilfe von Pokémon oder tatsächlich mit diesen Boards? Ein weiteres Detail aus dem Trailer betrifft eine mysteriöse „Wolke“ über der neuen Region. In diesem Artikel wird das Ganze genauer beleuchtet.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak