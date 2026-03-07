Modus löscht euren Spielstand: Echoes of Aincrad bringt das „Death Game“ buchstäblich zurück

Wenn man an Sword Art Online denkt, fällt vielen Fans sofort das zentrale Konzept der Serie ein: Wer im Spiel stirbt, stirbt auch in der Realität. Genau dieses Motiv greifen Bandai Namco und Entwickler Game Studio im neu angekündigten Action-RPG Echoes of Aincrad: Sword Art Online wieder auf.

Das Spiel wurde in dieser Woche offiziell enthüllt und löst damit den mysteriösen Teaser der vergangenen Tage auf. Echoes of Aincrad erscheint bereits am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Einen genaueren Blick auf die Spielwelt und das Gameplay bekommt ihr in unserer Vorschau.

Ein Modus mit echten Konsequenzen

Stichwort: „Death Game Mode“. In diesem Modus bedeutet ein Game Over, dass der eigene Spielstand komplett gelöscht wird – Permadeath also, ganz im Sinne der Vorlage. In einem Interview mit Denfaminicogamer, das von Automaton Media übersetzt wurde, sprachen der Produzent der SAO-Serie, Yosuke Futami, und der Leiter der Produktion von Echoes of Aincrad, Yasuhiro Yahata, über diesen Modus.

Produzent Yosuke Futami erklärte, dass die Idee direkt aus dem besonderen Konzept von Sword Art Online entstand: „Ich dachte, es wäre schön, einen separaten Modus zu haben, in dem das Gameplay so aussehen würde: Wenn man einschläft, könnte man von einem Gegner besiegt werden und alle gespeicherten Daten würden verloren gehen.“

Ursprünglich sollte das Spiel sogar noch stärker in Richtung Survival gehen. Laut Futami plante das Team zunächst ein System, in dem Spieler Ressourcen, Ausdauer und Energie genau verwalten mussten, um überhaupt zu überleben. Dieses Konzept wurde später zugunsten eines stärker actionorientierten Gameplays angepasst.

Kein Soulslike – trotz hoher Gefahr

Trotz des harten Modus betonen die Entwickler, dass Echoes of Aincrad kein Soulslike sein soll. Daraufhin stellen sie klar: „Echoes of Aincrad ist kein Souls-ähnliches Spiel. Es ist ein Action-RPG. Wir wollten hier eine klare Grenze ziehen und ein Spiel entwickeln, das als Action-RPG Spaß macht.“

Das Spiel bietet insgesamt vier Schwierigkeitsgrade – Story, Normal, Hard und Very Hard – die alle mit dem Death Game Mode kombiniert werden können. Wer die maximale Herausforderung sucht, kann also den Permadeath-Modus auf Very Hard aktivieren. Gleichzeitig bleibt aber auch die Möglichkeit, die Geschichte auf einem leichteren Level zu erleben.

Ganz ungefährlich wird es aber selbst dann nicht. Yahata warnt: „Ich kann nicht behaupten, dass es keine unfairen Gegner gibt, insbesondere für diejenigen, die zum ersten Mal spielen.“

Fans dürfen sich also auf ein spannendes Wiedersehen mit Aincrad freuen – inklusive der nervenaufreibenden Frage, ob sie diesen neuen Modus jetzt aktivieren wollen oder nicht. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr ihn mal ausprobieren? Findet ihr diesen optionalen Modus eine gute Lösung?

via Automation Media, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio