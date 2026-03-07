NetEase dreht den Geldhahn zu: Jetzt trifft es auch den Yakuza-Schöpfer und sein neues Spiel

Es deutet sich schon seit Monaten an und es gab auch schon erste Opfer: Die chinesischen Großinvestoren von NetEase und Tencent drehen einen Geldhahn nach dem anderen zu. Leidtragende sind unter anderem viele japanische Persönlichkeiten, die mit diesen Finanzierungen neue Spiele oder gar neue Studios angestoßen haben.

Prominentes Beispiel in unseren Gefilden: Ouka Studios, die Macher von Visions of Mana. Das Studio ist schon lange dicht. Jetzt muss ein weiteres Studio um seine Existenz bangen, das wir eigentlich inzwischen in Sicherheit gewähnt hatten: Nagoshi Studio.

Mehrere Jahre (!) hatten wir nichts von dem Spiel erfahren, an dem Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi mit seinem NetEase-finanzierten Studio arbeitet. Man musste fürchten, dass NetEase das Studio dichtmacht, bevor wir das Spiel kennenlernen. Dann jedoch wurde im Dezember bei The Game Awards 2025 endlich Gang of Dragon angekündigt.

Nagoshi kann sich freikaufen

Die Geduld von NetEase ist dennoch aufgebraucht. Wie Bloomberg berichtet, will NetEase die Finanzierung einstellen. Mitarbeitenden von Nagoshi Studio sei die Entscheidung am Freitag übermittelt worden. NetEase-Vertreter haben gegenüber Bloomberg auf Anfrage bestätigt, dass ab Mai die Lichter ausgehen sollen.

Wie Bloomberg weiter berichtet, sei die Entscheidung gefallen, nachdem zuletzt festgestellt wurde, dass die Fertigstellung zusätzliche Mittel in Höhe von mindestens 7 Milliarden Yen (etwa 44,4 Millionen US-Dollar) verschlingen würde.

Nagoshi würde derzeit versuchen, neue Investoren zu finden, um auf eigene Faust weiterzumachen. NetEase sei bereit, die Vermögenswerte und Marken ziehen zu lassen, wenn sich das Studio „freikaufen“ könne. Zu den Ausstiegsbedingungen nannte NetEase auf Anfrage natürlich keine Details.

Bildmaterial: Gang of Dragon, Nagoshi Studio