Xbox Partner Preview am Donnerstag mit dem neuen Spiel der Yakuza-Schöpfer und mehr

Wenn schon keine Direct, dann doch wenigstens eine Xbox Partner Preview. Oder so. Microsoft hat für den 26. März eine neue Ausgabe der Xbox Partner Preview angekündigt. Die Show konzentriert sich auf „kommende Spiele unserer großartigen Third-Party-Partner“, heißt es.

Wie so oft bietet Microsoft dabei auch schon eine einigermaßen konkrete Vorschau an, mit der man die eigenen Erwartungen etwas schmälern oder steigern kann. So werden „Sega, GSC Game World und Owlcat Games“ dabei sein, ebenso wie brandneue Enthüllungen, Weltpremieren und Ankündigungen zum Xbox Game Pass.

SEGA und Ryu Ga Gotoku werden Stranger Than Heaven mit im Gepäck haben, das auf den ersten Blick für unsere Lesenden das Topspiel der Show sein dürfte. Auch nach inzwischen schon mehreren Einblicken ist das neue Spiel der Yakuza-Schöpfer noch ein kleines Mysterium.

Ein „Update zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sowie neue Einblicke in The Expanse: Osiris Reborn“ gibt es ebenfalls. Die Xbox Pertner Preview beginnt am 26. März um 18 Uhr deutscher Zeit. Bei Youtube und Twitch könnt ihr mit dabei sein.

via Xbox, Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio