Square Enix will KI-Chatbot in einer der traditionsreichsten RPG-Serien der Welt einbauen

Dragon Quest ist eine der traditionsreichsten und beliebtesten Videospielserien in Japan und bekannt dafür, nun ja, in gewisser Weise auch veraltet zu sein. Fans schätzen vertraute Gameplay-Mechaniken, bekannte Elemente und einen gleichbleibenden Stil der Spiele.
Das bedeutet aber nicht, dass sich Dragon Quest allen Fortschritten dieser Welt verwehrt. Doch dass ausgerechnet Dragon Quest künftig auf einen KI-Chatbot in einem Spiel setzt, kommt trotzdem etwas überraschend.
Wie Square Enix (via VGC) bekannt gegeben hat, wolle man gemeinsam mit Google einen KI-Chatbot in Dragon Quest X integrieren. Der Begleiter namens Chatty Slimey soll verlorenen Spielern den Weg weisen und auf Googles Gemini setzen.
VGC zitiert Entwicklungsleiter Takashi Anzai aus einem Gespräch mit der japanischen Zeitung Sankei: „Neue Spieler werden sich nicht mehr einsam fühlen und sich fragen, wo sie mit dem Spielen anfangen sollen; er wird zu ihrem persönlichen Begleiter werden.“
Und weiter heißt es: „Wenn ein Spieler über die Chat-Funktion mit Slimey spricht, generiert dieser automatisch Stimmen und führt ein Gespräch. Die KI analysiert zudem Informationen vom Spielbildschirm, und Slimey kann sogar Gespräche initiieren, wenn ein mächtiger Gegner besiegt oder ein seltener Gegenstand erhalten wird.“
Dragon Quest X wurde 2012 in Japan veröffentlicht und erhält seitdem beständig Updates. Eine Lokalisierung des MMORPGs für den Westen erfolgte nie. Seit 2022 gibt es auch eine Offline-Variante. Im November hatte Square Enix angekündigt, vor allem bei QA und Debugging auf KI-Unterstützung zu setzen.
Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix
2 Kommentare
Ich will ehrlich sein: Ich habe Dragon Quest XI geliebt und bereits dort nie einen Chatbot vermisst. Klar, DQ X ist ein MMO, aber war nicht der Sinn dahinter, dass neue und erfahrene Spieler zueinander finden und dann gemeinsam auf Entdeckungstour gehen und Herausforderungen meistern? Ich habe in meiner Zeit in FFXIV auch gern neuen Spielern aus der Gilde Dinge erklärt und beigebracht oder beim Questen geholfen. Das gehört einfach irgendwie dazu. Sehe jetzt nicht, wieso ausgerechnet da ein KI-Chatbot notwendig sein soll. Eine gute Anleitung und erste Anlaufpunkte für neue Spieler dürften damals wie heute gut funktionieren.
Also der Part mit "die KI analysiert Infos vom Spielbildschirm" finde ich schon kritisch. Wie oft hat man in privaten Chats in einem MMO auch mal über privates gesprochen oder sich vertraulich ausgetauscht? Zudem würde die ganze Geschichte mit der Stimme für mich wahrscheinlich in Richtung Uncanny-Valley gehen: Schon ähnlich zu einer menschlichen Stimme, aber man hört immer, dass sie nicht echt ist.
Mensch, warum die da nicht schon zu Final Fantasy VII Rebirth auf die Idee gekommen sind. Stellt euch mal vor, eine waifu-Aerith nur für euch allein, mit der ihr alle eure, äh, Fantasien besprechen könnt. Der Wahnsinn. Superst. Das wird das Gaming richtig revolutionieren.
... es kommt mir oft so vor, als wäre Dragon Quest für Square Enix so das ungeliebte Stiefkind, das sie für grausame Experimente an die Wissenschaft verkaufen.