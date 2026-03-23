PS5 überflügelt die Switch 2 in den USA weiterhin, trotzdem läuft es blendend für Nintendo

Es gibt neue Verkaufszahlen aus den USA – sie zeigen, dass die PlayStation 5 weiterhin an der Spitze bleibt: Sonys Konsole hat nun schon zwei Monate in Folge die Nintendo Switch 2 in den USA übertroffen.

Das bedeutet aber nicht, dass die Switch 2 schwächelt, ganz im Gegenteil: Laut ersten Daten von Circana liegt die Switch 2 beim Launch-Vergleich weiterhin über dem ursprünglichen Switch-Modell. Sehr ähnliche Zahlen gibt es aus Europa – auch hier liegt die PlayStation 5 vor dem Nintendo-Hybridsystem.

Laut Mat Piscatella von Circana führte die PS5 sowohl bei den Stückzahlen als auch beim Umsatz erneut den US-Markt an. Auf BlueSky erklärte Piscatella, dass die PS5 die Switch 2 somit zwei Monate hintereinander überholt habe. Dennoch: Im Vergleich zum ursprünglichen Switch-Launch verkauft sich die Switch 2 schneller.

Software sells Hardware

Den neuerlichen PS5-Erfolg könne man auf ein starkes Software-Line-up zurückführen. Die Software-Charts nennen hier Resident Evil Requiem mit einem Verkaufsrekord der Reihe. Dicht dahinter folgten NBA 2K26 und Call of Duty: Black Ops 7. Bemerkenswert ist der Aufstieg von Helldivers 2, das sich von Platz 15 im Januar auf Platz 5 der meistverkauften Spiele hocharbeiten konnte. Pokémon-Legenden: Z‑A schaffte es als einziges Nintendo-Exklusivspiel in die Top 20 der Software-Verkäufe des Monats.

Große Marken wie Madden NFL 26, EA Sports FC 26 und Battlefield 6 (alle von Electronic Arts) laufen plattformübergreifend stark, während Klassiker wie GTA V und Red Dead Redemption 2 trotz ihres hohen Alters weiterhin gute Verkaufszahlen erzielen.

Einige der eben genanntes Spiele werden zudem auf dem Sony-System weiter verbessert, etwa durch erweiterte PSSR-Unterstützung. Doch auch die „Switch 2“-Verkäufe sind nicht schlecht – trotz schwacher Softwaremonate im Januar und Februar deuten die frühen Verkaufszahlen darauf hin, dass sie langfristig das Niveau oder sogar den Erfolg des Vorgängers übertreffen könnte, denn bereits bis Dezember 2025 wurden 17,37 Millionen Einheiten der Switch 2 weltweit verkauft. Ebenso wird Pokémon Pokopia als Systemseller gehandelt und könnte das Verhältnis im März umdrehen.

Gesamtausgaben steigen leicht

Die Gesamtausgaben für Videospiele in den USA beliefen sich im Februar auf 4,56 Milliarden US-Dollar, ein leichter Anstieg um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders im Hardware-Segment stiegen die Ausgaben deutlich – um 22 Prozent im Vergleich zu Februar 2025, was wahrscheinlich auf den schwächelnden Verkäufe der ersten Switch-Konsole vor dem Launch der Switch 2 zurückzuführen ist.

Insgesamt ist der Konsolenmarkt nicht nur in den USA, sondern auch weltweit wieder im Aufschwung. Branchenkenner erwarten, dass dieser Sektor der Spielebranche in 2026 wächst. Als Gründe dafür werden die erwartete Software der Nintendo Switch 2 sowie der Start von GTA VI genannt. Langfristig sollen Online-Abo-Dienste ein gesundes Wachstum sicherstellen.

via GameRant, BCG, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft