40 Karten zum 40. Jubiläum: So erhaltet ihr die Sammelkarten zum Super Mario Galaxy Film

Neben dem finalen Trailer zum Super Mario Galaxy Film gab es noch eine weitere interessante Ankündigung. Passend zum Kinostart startet Nintendo eine Sammelaktion rund um den Film.

Über die Smartphone-App „Nintendo Today!“ können Fans digitale Sammelkarten erhalten. Wer die App ab dem 10. März öffnet, bekommt täglich eine neue Karte mit einer Figur aus dem Film. Und es gibt sogar physische Karten – allerdings mit einem Haken …

40 Karten zum 40. Jubiläum

Die Aktion passt perfekt zum Jubiläum der Reihe. Denn im Jahr 2026 feiert die „Super Mario“-Serie ihren 40. Geburtstag. Insgesamt gibt es deshalb 40 Sammelkarten, die Fans nach und nach freischalten können.

Neben dem Charakter und verschiedenen Items zeigen die Karten auch kleine Zusatzinfos – etwa aus welchen Spielen die Figuren ursprünglich stammen. Bei Mario wird beispielsweise auf einen seiner ersten großen Auftritte in Super Mario Bros. verwiesen. Sobald man alle Karten gesammelt hat, verwandeln sie sich in „Goldkarten“ und zeigen zusätzliche Informationen an.

In der Nintendo Today können außerdem alle bisherigen Film-Directs und Trailer noch einmal angesehen werden, diese sogar im Original mit Untertiteln oder synchronisierten Fassung. Es gibt dort auch eine Vielzahl von Filmpostern zu bestaunen.

Extras bei Kinobesuch

Auch für den Kinobesuch selbst gibt es kleine Extras. Wer den Film im Kino anschaut, kann sich über die App einchecken und dort digitale Hintergrundbilder herunterladen oder Fotos mit einem speziellen digitalen Bilderrahmen erstellen. Das soll aber nicht in allen Kinos möglich sein.

In Japan gibt es zusätzlich sogar physische Sammelkarten. Dort erhalten Kinobesucher ein Set aus fünf Karten in einem echten Boosterpack – allerdings nur solange der Vorrat reicht. Ob diese Karten auch außerhalb Japans verteilt werden, ist bislang nicht bekannt.

Der Super Mario Galaxy Film startet hierzulande am 1. April 2026 in den Kinos. Bis dahin können Fans zumindest schon einmal anfangen, ihre digitale Kartensammlung zu vervollständigen.

via Go Nintendo, Genki, Bildmaterial: Nintendo