Mit Sicherheit haben sich bereits viele von euch durch Resident Evil Requiem gegruselt. Ein prominenter Serienveteran hat sich hingegen noch nicht dazu durchgerungen. Hideki Kamiya, seines Zeichens Director von Resident Evil 2, ist bekanntlich (und ironischerweise) kein großer Freund des Horror-Genres und traut sich entsprechend auch nicht an das jüngste Kapitel der Serie.

Einen vorsichtigen Blick hat Kamiya trotzdem auf das Spiel geworfen, um danach auf Twitter scherzhaft um einen „Non Scary“-Modus zu bitten. So könne er die Rätsel und Kämpfe genießen, ohne zu bibbern; das Blut würde in seiner Idealvorstellung durch Kirschblütenblätter ausgetauscht.

Der offizielle Account zum Spiel hat mittlerweile auf seine Bitte reagiert. Einen ganzen Spielmodus könne man nicht bieten, aber zumindest für einen entschärften Bildeindruck aus dem Spiel reicht es. Dieser zeigt die infizierte Sängerin mit rosa Wangen und Katzenohren beim Angriff auf Grace. Ist ja schon mal ein Anfang!

Kein Scherz sind die bisher fünf Millionen verkauften Einheiten und die jüngste Ankündigung, nach der uns demnächst eine Story-Erweiterung, Minispiele und ein Fotomodus erwarten. Alle Details dazu lest ihr hier.

Der Scherz des Teams:

via The Gamer, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom