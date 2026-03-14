Günstig wie nie: Handel verscherbelt Pokémon-Legenden: Z-A im Windschatten von Pokopia

Derzeit reden alle über Pokémon Pokopia – wahrlich ein Hype-Hit, der das auch verdient hat. Im Windschatten gibt es jetzt das immer noch ziemlich frische Pokémon-Legenden: Z-A zum bisherigen Bestpreis.

Otto feiert das Spiel im Deal des Tages* und haut es für 29,99 Euro raus. Amazon will sich da wie gewohnt nichts nachsagen lassen und zieht nach. Auch bei Amazon* gibt’s Pokémon-Legenden: Z-A für 29,99 Euro!

Schon im Launchmonat knackte „Z-A“ hierzulande den Meilenstein von über 200.000 verkauften Einheiten. Weltweit hat sich das Spiel bis Februar kumuliert weltweit über 12,3 Millionen Mal verkauft. Seit Dezember ist der DLC „Mega-Dimensionen“ erhältlich. Dieser DLC bietet eine zusätzliche Handlung, die in einer alternativen Version von Illumina City spielt, sowie neue Mega-Entwicklungen wie unter anderem Mega-Lucario Z.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak