Metroid enttäuscht, Mario Kart feiert: Die meistverkauften Games für Switch 2 und Switch

Nintendo hat die aktuellen Geschäftszahlen zum 31. Dezember veröffentlicht und neben einem Blick auf die aktuellen Hardware-Zahlen gibt es natürlich wie immer auch die meistverkaufte Software zu begutachten.
Spannend sind dabei natürlich vor allem die neuen „Switch 2“-Charts. Angesichts der jungen Lebenszeit der neuen Konsole gestalten sich die Charts noch übersichtlich. Mario Kart World steht mit jetzt schon 14,03 Millionen verkauften Einheiten an der Spitze. Das ist auch angesichts des Launch-Bundles bei 17,37 Millionen Switch-2-Konsolen außergewöhnlich stark.
Donkey Kong Bananza geht mit starken 4,25 Millionen ins Ziel, Kirby Air Riders kommt auf 1,76 Millionen Einheiten. Pokémon-Legenden: Z-A hat sich alleine für Switch 2 weltweit 3,89 Millionen Mal verkauft. Aufmerksame Nintendo-Fans wissen: da fehlt ein Spiel.
Metroid Prime 4: Beyond, das auch in einer physischen „Switch 2 Edition“ erschienen ist, fehlt in der Liste der Million-Seller. Das Spiel kam also nicht über eine Million Einheiten. Eine native digitale Version gibt es nicht, hier greifen Fans zum Upgrade der „Switch 1“-Version. Auch die „Switch 1“-Version fehlt in der Liste der Million-Seller: hier werden auch die Zahlen der digitalen Verkäufe eingerechnet.
Kumuliert über beide Plattformen könnte Metroid Prime 4: Beyond sehr wohl die Million geknackt haben – aber alleine reicht es für keine der beiden Versionen. Metroid ist sicherlich nie das verkaufsstärkste Nintendo-Franchise gewesen, aber nach der langen Entwicklungszeit und angesichts bisher doch überschaubarer First-Party-Möglichkeiten für „Switch 2“-Besitzende sind die Zahlen vielleicht sogar eine kleine Enttäuschung. Und ja, der Titel erschien erst am 4. Dezember – aber immerhin auch während des ersten Weihnachtsgeschäfts einer neuen Konsole.
Pokémon-Legenden: Z-A steht bei kumuliert 12,3 Millionen Einheiten. Zum Vergleich: Pokémon-Legenden: Arceus stand nach einem Quartal bei 12,64 Millionen, erschien allerdings außerhalb des Weihnachtsquartals. Weitere Zahlen entnehmt ihr den folgenden Rankings!
„Switch 2“-Sales:
- Mario Kart World – 14,03 Millionen
- Donkey Kong Bananza – 4.25 Millionen
- Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2 Edition) – 3,89 Millionen
- Kirby Air Riders – 1,76 Millionen
„Switch 1“-Sales:
- Mario Kart 8 Deluxe – 70,59 Millionen
- Animal Crossing: New Horizons – 49,32 Millionen
- Super Smash Bros. Ultimate – 37,44 Millionen
- Zelda: Breath of the Wild – 33,64 Millionen
- Super Mario Odyssey – 30,27 Millionen
- Pokémon Karmesin & Purpur – 28,08 Millionen
- Pokémon Schwert & Schild – 27,08 Millionen
- Zelda: Tears of the Kingdom – 22,40 Millionen
- Super Mario Party – 21,28 Millionen
- New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,80 Millionen
Neue Zahlen ohne Ranking:
- Nintendo Switch Sports – 17,84 Millionen
- Super Mario Bros. Wonder – 17,15 Millionen
- Super Mario Party Jamboree – 9,41 Millionen
- Pokémon-Legenden: Z-A (Switch) – 8,41 Millionen
- Super Mario Galaxy (Switch) – 2,28 Millionen
- Super Mario Galaxy 2 (Switch) – 2,24 Millionen
