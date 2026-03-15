Der Xbox-Modus fusioniert bald Xbox mit Windows 11 und Project Helix wird erst 2027 „alpha“

Die GDC 2026 gab Gamern aus aller Welt einmal mehr bevorzugt technische Einblicke in die Konsolen- und Videospiele-Branche. Microsoft war ebenfalls vertreten und gab auf einer Keynote des Xbox Developer Summit einige interessante Details zur Zukunft der Xbox kurz nach der Ankündigung von Project Helix.

Das Konzept „Xbox als Plattform“ wird demnach weiter ausgebaut. Auch die Entwicklerwerkzeuge werden so angepasst, dass man mit der Xbox-Entwicklungsumgebung Spiele für den PC, die Xbox-Konsole und die Xbox Cloud entwerfen kann – mit dem PC als Hauptziel der Entwicklung, wie es etwa Square Enix bei Final Fantasy VII Remake Intergrade gemacht hat.

Die neu angekündigte Next-Generation-Hardware Project Helix wurde ebenfalls diskutiert, allerdings hauptsächlich aus Entwicklersicht. Alpha-Versionen der neuen Hardware sollen ab 2027 an Entwickler ausgeliefert werden sollen. Die neue Hardware könnte dabei ein wenig an eine „Ultimate Edition“ eines Spiels erinnern, denn sie soll sowohl neue als auch alte Xbox-Spiele abspielen können, dazu aber auch PC-Spiele. Ältere Spiele werden auf der neuen Xbox ebenfalls besser aussehen. Ermöglicht wird das etwa durch bessere KI-Upscaler, die (wie bei ARM) von den KI-Einheiten berechnet werden.

„Project Helix wird von einem speziell angepassten AMD [system on chip] angetrieben und gemeinsam für die nächste Generation von DirectX und FSR entwickelt, um das Kommende zu ermöglichen“, so Xbox vice president of next generation Jason Ronald in einem Xbox-Blogbeitrag.

Und weiter: „Es bietet eine um ein Vielfaches höhere Raytracing-Leistung und -Fähigkeit, integriert KI direkt in die Grafik- und Rechenpipeline und sorgt für deutliche Fortschritte bei Effizienz, Skalierbarkeit und visuellen Möglichkeiten. Das Ergebnis sind realistischere, immersivere und dynamischere Spielwelten.“

Ronald sagte außerdem, dass Xbox im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2026 „neue Wege eröffnen wird, einige der legendärsten Spiele aus unserer Vergangenheit zu erleben“. Weitere Details dazu wurden noch nicht genannt.

Im April wird Microsoft einen ersten Schritt der Zusammenlegung von Xbox und PC vorantreiben – mit dem Xbox-Modus für Windows 11, der in ausgewählten Märkten ausgerollt wird. Der Xbox-Modus ermöglicht es SpielerInnen, „nahtlos zwischen Produktivität und Spielen zu wechseln, mit einem vertrauten, bildschirmfüllenden und controlleroptimierten Xbox-Erlebnis, das gleichzeitig die Offenheit von Windows beibehält“.

Der Xbox-Modus wurde bereits auf Geräten wie dem ROG Xbox Ally und anderen Xbox-zertifizierten Drittherstellergeräten getestet und ist nun offenbar ausgereift, sodass man ihnen allen Windows-Besitzern zur Verfügung stellen möchte.

via Gematsu, Bildmaterial: Xbox