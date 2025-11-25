Pokémon-Legenden: Z-A knackt beachtlichen Meilenstein in Deutschland

Der Branchenverband game hat die Game Sales Awards für den zurückliegenden Oktober verliehen und hatte diesmal ganz schön zu tun. Neben einem Gold-Award und einem Platin-Award hatte man auch den noch relativ neuen Multi-Platin-Award im Gepäck.

600.000 verkaufte Einheiten braucht es, bis ein Spiel einen Multi-Platin-Award verliehen bekommt. Das ist die Ausnahme hier in Deutschland – gemietet haben diesen Award jährlich FIFA und Call of Duty, hin und wieder auch Super Mario. Auch Battlefield 6 darf sich jetzt darüber freuen.

Das am 16. Oktober veröffentlichte Pokémon-Legenden: Z-A konnte bis zum Monatsende schon auf 200.000 verkaufte Einheiten zurückblicken und verdiente sich damit einen Platin-Award. Ghost of Yōtei, obwohl bereits am 2. Oktober erschienen, schaffte es „nur“ auf 100.000 Einheiten und erhält den Gold-Award.

Übrigens: Pokémon Karmesin und Purpur haben sich im November 2022 in Deutschland auch 200.000 Mal verkauft – aber jeweils. Karmesin schaffte den Platin-Award für 200.000 Einheiten und Purpur ebenfalls. Und dennoch: 200.000 sind in Deutschland natürlich eine ganze Menge. Donkey Kong Bananza hängt beispielsweise noch bei 100.000 Einheiten, das sehr populäre The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered ebenfalls.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

