Pokémon-Legenden: Z-A knackt beachtlichen Meilenstein in Deutschland

Der Branchenverband game hat die Game Sales Awards für den zurückliegenden Oktober verliehen und hatte diesmal ganz schön zu tun. Neben einem Gold-Award und einem Platin-Award hatte man auch den noch relativ neuen Multi-Platin-Award im Gepäck.
600.000 verkaufte Einheiten braucht es, bis ein Spiel einen Multi-Platin-Award verliehen bekommt. Das ist die Ausnahme hier in Deutschland – gemietet haben diesen Award jährlich FIFA und Call of Duty, hin und wieder auch Super Mario. Auch Battlefield 6 darf sich jetzt darüber freuen.
Das am 16. Oktober veröffentlichte Pokémon-Legenden: Z-A konnte bis zum Monatsende schon auf 200.000 verkaufte Einheiten zurückblicken und verdiente sich damit einen Platin-Award. Ghost of Yōtei, obwohl bereits am 2. Oktober erschienen, schaffte es „nur“ auf 100.000 Einheiten und erhält den Gold-Award.
Übrigens: Pokémon Karmesin und Purpur haben sich im November 2022 in Deutschland auch 200.000 Mal verkauft – aber jeweils. Karmesin schaffte den Platin-Award für 200.000 Einheiten und Purpur ebenfalls. Und dennoch: 200.000 sind in Deutschland natürlich eine ganze Menge. Donkey Kong Bananza hängt beispielsweise noch bei 100.000 Einheiten, das sehr populäre The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered ebenfalls.
Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.
via game, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
Bin ich der Einzige der nichts mit Pokemon anfangen kann
Wenn das Geburtsjahr in deinem Namen stimmt, dann ist es eigentlich ganz normal, dass du nichts damit anfangen kannst, weil die Leute in deiner Generation bereits gebummst haben, als Pokémon erschienen ist und es daher nur Kinderspiele für sie waren. Die meisten haben auch bereits tolle RPGs gespielt, wie Final Fantasy, Lufia, Secret of mana und co. Da war für viele Pokémon ein zu simples Spiel.
Die Leute ab 1989 sind an Pokémon hängen geblieben, wie an Crack und assoziieren ihre ganze Kindheit damit und nutzen es heute als Nostalgisches Ventil um aus dem Alltag auszubrechen.
Ich selber bin Bj. 89 und hatte wirklich eine tolle Zeit mit den ersten beiden Pokémon Generationen, welche mir das Tor zu den JRPGs eröffnet hat. Ohne Pokémon hätte ich vermutlich niemals Final Fantasy 7 gespielt und hätte daher auch die Hunderte andere RPG verpasst, die ich in meinem Leben gespielt habe.
Ich bin aber bei dem Thema Pokémon sehr rational. Ich spiele die Spiele wenn sie erscheinen, habe zwei Wochen Spaß daran und ziehe dann weiter und denke nicht groß daran. Von daher habe ich auch keine große Kritik an die Spiele, weil ich sie nehme, wie sie kommen.
this escalated quickly
Hab mich echt gefragt nach dem Satzanfang, wo die Reise hingeht, weil ich dann erstmal geguckt habe, welche Jahreszahl im Namen steht.
Normalerweise ist das auch nicht mein Schreibstiel, aber beim Thema Pokémon übertreibe ich es gerne ganz bewusst, weil das Thema viel zu heiß diskutiert wird und ich die Art und Weise peinlich finde, wie Leute in meinem Alter über die Pokémon Spiele schreiben.