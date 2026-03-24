Nintendo warnt vor Save-Game-Verlust und untersucht Abstürze bei Pokémon XD auf Switch 2

Aktuell gibt es Probleme mit Pokémon XD: Der dunkle Sturm auf der Nintendo Switch 2. Wie Nintendo über seinen japanischen Support-Account mitteilte, kommt es beim Spielen zu Abstürzen. Besonders ärgerlich: dabei kann der Spielstand draufgehen.

Demnach liegen bereits mehrere Meldungen vor, wonach das Spiel während des Spielens einen Fehler auslöst und zwangsweise geschlossen wird. Nintendo hat bestätigt, dass man die Ursache des Problems derzeit untersuche und an einer Lösung arbeite.

Das Unternehmen empfiehlt, bis ein Update bereitsteht, Suspend Points (die Speicherfunktion von Switch Online) zu nutzen, um den Fortschritt zu sichern. Hintergrund: Speicherstände, die direkt über die GameCube-Memory-Card-Funktion geschrieben werden, könnten im Falle eines Absturzes verloren gehen.

Ein Zeitpunkt für die Behebung wurde noch nicht genannt. Nintendo kündigte an, weitere Informationen zu teilen, sobald es Neuigkeiten gibt. Pokémon XD ist erst seit wenigen Tagen bei Nintendo Classics verfügbar.

via OatmealDome, Joe Merrick, Bildmaterial: Nintendo