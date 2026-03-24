Auf den Spuren von Palworld: Aniimo erhält nach der Xbox- auch eine PS5-Version

Bereits seit längerem ist Aniimo bei JPGAMES ein Thema. Seit letztem Jahr haben wir das Monstersammel-Action-RPG im Blick, im Februar machte es in der Closed-Beta bereits einen guten Eindruck.

Doch leider gab es bislang einen Wermutstropfen im Hype: Bisher war es nur für Xbox Series, PC via Steam und Mobilgeräte anspielbar. Publisher Kinsglory und Entwickler Pawprint Studio haben aber zugehört: Aniimo wird auch auf der PlayStation 5 erscheinen – das Erscheinungsdatum ist derzeit aber noch offen, genau wie die Tatsache, ob es zeitgleich mit der Xbox-Version erscheint.

Die Situation erinnert etwas an Palworld, das nach einem Überraschungserfolg im Early-Access auf der Xbox Series und Steam auch zeitnah für die Sony-Konsole erschien.

Eine aktuelle Demo zu Aniimo wird zudem auf der PAX East 2026 in Massachusetts spielbar sein. Wir sind gespannt, ob es zu diesem Zeitpunkt auch neue Informationen zum Spiel geben wird. Die PS5-Version von Aniimo kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.

Was ist Aniimo für ein Spiel?

Jeder Pathfinder besitzt ein eigenes Wohnmobil (RV) auf Idyll, das als Zuhause und Treffpunkt dient. Auf den dort aufgeschlagenen Campsites können SpielerInnen einander begegnen, während sie beim Besuch in der Heimatregion (Homeland) Pflanzen anbauen, Dekorationen erschaffen und ihr Gebiet gemeinsam mit Aniimo gestalten – um eine warme, lebendige und interaktive Welt zu formen.

Uns beeindruckte im Free-to-Play-Open-World Spiel vor allem der helle Artstyle, mit modernen Animationen und zeitgemäßer Grafik. Auch die narrative Tiefe konnte überzeugen und die interaktive Welt voller Rätsel, Nebenquests und dynamischer Monster konnte überzeugen.

Wer allerdings ein Spiel wie Pokémon erwartet, könnte enttäuscht werden: Spielerisch ist das Free-to-play-Spiel näher an F2P-Action-RPGs wie Infinity Nikki als an den rundenbasierten Pokémon-Kämpfen.

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio