Fast 10 Jahre später: Dieses Mario-Spiel wird jetzt mit einem neuen Event versorgt

Kaum zu glauben, aber Super Mario Run bekommt auch fast ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung noch einmal neue Inhalte. Anlass ist die baldige Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park am 26. März.

Nintendo veranstaltet dafür ein spezielles In-Game-Event, das zahlreiche Anspielungen auf das jüngste größere Abenteuer des Klempners enthält. Ähnliches hatte es bereits 2023 gegeben, als Super Mario Bros. Wonder erstmals für Nintendo Switch erschien.

Wunderblumen und Gold-Gumbas

Im Mittelpunkt des neuen Events steht eine besondere Mechanik für den Modus Toad-Rallye. SpielerInnen können eine neue Anzeige füllen, indem sie beispielsweise Gegner besiegen oder besonders elegante Sprünge ausführen.

Ist die Anzeige voll, erscheint eine Wunderblume – ein bekanntes Element aus Super Mario Bros. Wonder. Danach verwandeln sich alle Münzen auf der Strecke in Gold-Gumbas, die allein durch Berühren besiegt werden können. Dadurch lassen sich zusätzliche Belohnungen verdienen.

Das Event läuft vom 4. März bis zum 3. April und bringt außerdem Wunderblumen in den Modus Freundesrennen. Dort können Spieler teilnehmen, ohne ihre Rallye-Tickets einsetzen zu müssen.

Super Mario Run erschien ursprünglich im Dezember 2016 zunächst exklusiv für iOS und später auch für Android. Es war das erste große Mobile-Spiel von Nintendo mit einer seiner wichtigsten Marken wie Super Mario und erreichte innerhalb kurzer Zeit enorme Downloadzahlen.

Damit bereitet Nintendo alles für den kommenden Mario-Day am 10. März vor. Bisher wurden dafür beispielsweise drei neue Retro-Mario-Titel für die Nintendo Classics angekündigt. Ebenso steigt natürlich die Vorfreude auf den Super Mario Galaxy Film, der am 1. April in die Kinos kommt. Welcher noch geheime Charakter im Film vorkommen könnte, erfahrt ihr übrigens hier.

