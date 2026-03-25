Crimson Desert knackt drei Millionen Verkäufe und die Stimmung auf Steam dreht sich

Crimson Desert bleibt weiter auf Erfolgskurs. Nachdem das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss bereits innerhalb der ersten 24 Stunden über zwei Millionen Einheiten verkaufen konnte, folgt nun der nächste Meilenstein.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung meldet das Studio inzwischen mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Das Spiel erschien am 19. März für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und den Epic Games Store.

Bewertungen auf Steam verbessern sich deutlich

Parallel zu den Verkaufszahlen entwickelt sich auch die Stimmung unter den Spielern zunehmend positiv. Auf der Plattform Steam hat sich die Nutzerbewertung inzwischen von „gemischt“ auf „größtenteils positiv“ verbessert.

Zum Zeitpunkt dieser Auswertung sind rund 74 Prozent der über 44.000 Nutzerbewertungen „größtenteils positiv“. Bei den deutschsprachigen Reviews liegt der Wert sogar bei 80 Prozent mit dem Prädikat „sehr positiv“.

Ein Grund dafür dürfte auch das erste größere Update sein, das bereits kurz nach der Veröffentlichung erschienen ist. Der Patch verbessert unter anderem die Steuerung mit Tastatur und Maus, erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit der Eingaben und bringt zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen ins Spiel.

Dazu zählen unter anderem zusätzliche Schnellreisepunkte, Anpassungen beim Schwierigkeitsgrad sowie neue Komfortfunktionen wie eine echte Lagerkiste für Gegenstände. Die gesamten Patch Notes könnt ihr übrigens hier lesen.

Pearl Abyss kündigte zudem an, weiterhin eng auf das Feedback der Community zu hören: „Wir prüfen derzeit verschiedene Spielelemente auf Grundlage eures Feedbacks und werden in den nächsten Updates weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen veröffentlichen.“

Damit scheint Crimson Desert nach einem turbulenten Start langsam auf stabileren Kurs zu kommen – sowohl bei den Verkaufszahlen als auch bei der Spielerzufriedenheit. Kurz nach der Veröffentlichung fiel der Aktienkurs des Entwicklers, was wohl auf die eher gemäßigten Reviews zu Beginn zurückzuführen war. Kurze Zeit darauf sorgte eine Debatte um den Einsatz generativer KI für Aufsehen, zu der sich der Entwickler bereits geäußert hat.

Habt ihr das Spiel schon gespielt? Was ist euer erster Eindruck?

via Gematsu, (2) Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss