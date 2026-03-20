Der neue „Mario Galaxy“-Film landet bei McDonald’s und das erwartet euch – hoffentlich

In wenigen Wochen ist es so weit: Der Super Mario Galaxy Film startet in den Kinos. Neben unzähligen Trailern, Postern und Social-Media-Clips gibt es jetzt auch eine Kooperation mit McDonald’s. Die Fast-Food-Kette plant eine „Happy Meal“-Aktion, die sich rund um den neuen Mario-Film dreht.

Schlüsselanhänger mit bekannten Figuren

Die Aktion soll am 26. März 2026 starten – zumindest in den USA. Besuchende können dann ein Happy Meal bestellen und erhalten dazu Schlüsselanhänger mit Figuren aus dem Film. Mit dabei sind unter anderem Mario, Luigi, Princess Peach, Toad, Rosalina, Bowser, Bowser Jr., Luma sowie Birdo. Auch eine Variante von Mario im Froschanzug gehört zur Sammlung.

Während der Starttermin aktuell nur für die USA bestätigt wurde, scheint die Aktion in einigen Ländern bereits begonnen zu haben. Ob und wann die Aktion auch nach Deutschland kommt, ist bislang noch nicht bestätigt – möglich wäre es aber durchaus. McDonald’s Deutschland war auch 2022 beim ersten Mario-Streifen mit am Start.

Auf den deutschen Social-Media-Kanälen von McDonald’s gibt es allerdings noch keine Hinweise auf die Aktion. Aktuell läuft hierzulande noch eine „Happy Meal“-Aktion von UNO und Shuheisha-Lizenznehmern, bei der es UNO-Karten mit Motiven aus Naruto, My Hero Academia und Co. gibt.

Erst kürzlich gab es außerdem einen neuen Teaser zum Film, der im Schnelldurchlauf über 40 Charaktere zeigte – inklusive eines überraschenden Gastauftritts, den wohl kaum jemand erwartet hätte. Freut ihr euch schon auf den Film?

Ein Promo-Artwork:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: McDonald’s (via)