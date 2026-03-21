Super Mario Galaxy Film: Die McDonald’s-Aktion rückt buchstäblich immer näher

Erst gestern berichteten wir über die geplante McDonald’s-Promoaktion rund um den Super Mario Galaxy Film. In mehreren Ländern ist die Aktion bereits gestartet, während sie in den USA offiziell am 26. März beginnen soll.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten: Auch Österreich wird Teil der Promotion sein. Dort startet die Happy-Meal-Aktion ebenfalls ab dem 26. März. Damit rückt eine mögliche Veröffentlichung der Aktion in Deutschland ein Stück näher.

Kommt die Aktion bald auch nach Deutschland?

Mit Österreich als neuem bestätigten Markt wirkt es durchaus wahrscheinlich, dass die Aktion früher oder später auch hierzulande angekündigt wird. Schließlich war McDonald’s Deutschland bereits beim ersten Mario-Film im Jahr 2022 Teil einer ähnlichen Kampagne.

Ganz sicher ist allerdings noch nicht, welche Extras es bei uns geben könnte. In den USA sollen aktuell Schlüsselanhänger mit Figuren aus dem Film verteilt werden, darunter Charaktere wie Mario, Luigi, Peach oder Bowser.

Beim ersten Mario-Film vor drei Jahren unterschieden sich die Beigaben allerdings teilweise zwischen den Regionen. Während einige Länder Schlüsselanhänger erhielten, gab es in anderen Märkten andere Spielzeuge. Welche Spielzeuge es in Österreich geben wird, ist noch nicht bekannt.

Ob Deutschland diesmal dieselben Extras wie die USA bekommt oder eine eigene Variante der Happy-Meal-Spielzeuge erhält, bleibt daher noch abzuwarten. Klar ist nur: Mit dem nahenden Kinostart dürfte die Promotion in den kommenden Wochen weiter ausgeweitet werden.

Bildmaterial: McDonald’s (via)