Auf Ordnung folgt Chaos: Neue Erweiterung zum Pokémon Trading Card Game enthüllt

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. Das gilt für alle Sammelkartenspiele, aber für das Pokémon-Sammelkartenspiel ganz zuverlässig. Regelmäßig kündigt The Pokémon Company kurz vor der Veröffentlichung einer Erweiterung schon die nächste an. Das war auch diesmal so und wir reichen euch die Neuigkeiten jetzt nach.

Nach der Veröffentlichung von „Optimale Ordnung“ in der vergangenen Woche dürfen sich Sammelkarten-Fans jetzt auf „Wachsendes Chaos“ freuen. „Optimale Ordnung“ und „Wachsendes Chaos“ … fantastisch, oder? Die neue Erweiterung ist für den 22. Mai 2026 geplant.

Auch diese Erweiterung wird noch einmal die Mega-Entwicklungen in den Fokus rücken. Demnach „erleben Pokémon-Trainer, wie Mega-Floette-ex in Lumiose City nach Einbruch der Dunkelheit für Chaos sorgt. Mit Mega-Quajutsu-ex und anderen starken Pokémon wie Mega-Pyroleo-ex und Mega-Tandrak-ex kannst du dich dieser gefährlichen Bedrohung stellen.“

„Außerdem können sich Trainer auf weitere Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex freuen, die als ultraseltene Karten mit Silhouetten ihrer ursprünglichen Formen auf den Illustrationen erscheinen.“ Zu den bemerkenswerten Karten gehören fünf Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex sowie fünf Pokémon-ex. 11 neue Pokémon der Seltenheit „selten, Illustration“ erwarten euch ebenso. Dazu gibt es sechs Pokémon und Unterstützerkarten der Seltenheit „selten, besondere Illustration“.

Bildmaterial: The Pokémon Company