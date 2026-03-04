Die erfolgreichsten Gacha-Games im Februar: Arknights feiert einen seltenen Erfolg

Doppelerfolg für Arknights: Gleich zweimal ist die Marke von Hypergryph und Yostar in der Top 10 der erfolgreichsten Gacha-Games vertreten. So etwas sieht man durchaus selten – aber vielleicht ist es für die Konkurrenz von Hoyoverse ein Ansporn, sowohl Honkai: Star Rail als auch Honkai Nexus Anima zu einem ähnlichen Erfolg zu verhelfen.

Abgesehen davon gibt es wenig Überraschungen in den Top 10, dafür umso mehr alte Bekannte. Genshin Impact kann die Spitzenposition verteidigen, Wuthering Waves sortiert sich dahinter ein. Naruto Mobile kommt trotz „China only“-Version auf Platz drei. Umamusume lässt sich ebenfalls wieder in den Top 10 blicken.

Kleinere Überraschungen gibt es dahinter: Puzzle & Dragons schafft es auch ohne den bisherigen Präsidenten auf Platz 11, auf Platz 20 befindet sich das neue „Gooner-Game“ Dragon Traveller, das mit etwas Verzögerung auch eine Steam-Version erhalten hat. Für nächsten Monat könnte Mongil: Star Dive ein neuer Kandidat sein, der sich in dieser Liste blicken lässt.

Besonders nennenswerte Kollaborationen finden wir diesen Monat nicht, allerdings ließ es sich Cognosphere nicht nehmen, das chinesische Neujahrsfest mit Artworks anderer bekannter Gacha-Games zu erstellen. Die bereits letzten Monat erwähnte „Fortnite x Honkai Star Rail“-Kollaboration startete vor wenigen Tagen.

Gacha gibt es nicht nur auf dem kleinen Bildschirm: Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era startete vor wenigen Tagen in den Kinos, dazu gab es ein Lebenszeichen des „Genshin Impact“-Anime.

Für Nintendo gibt es ebenfalls Grund zu Freude: Nicht nur laufen die Pokémon-Spiele und Apps auf den Mobilgeräten zufriedenstellend, auch ihr mobiler Vorzeigetitel Fire Emblem Heroes geht in sein neuntes Jahr und kann auf 1,2 Milliarden USD Einnahmen zurücksehen.

Die aktuelle Top 10:

(01.) Genshin Impact (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – $54.245.000​ (12.) Wuthering Waves (Kuro Games, China) – $46.000.000​ (02.) Naruto Mobile (Tencent, China) – $38.500.000​ (11.) Dragon Ball Z Dokkan Battle (Bandai Namco, Japan) – $34.000.000​ (03.) Love and Deepspace (Infold Games / Papergames, China) – $32.025.000​ (04.) Pokémon TCG Pocket (The Pokémon Company / DeNA, Japan) – $26.000.000​ (06.) Arknights Endfield (Hypergryph / Yostar, China) – $25.080.000​ (13.) Arknights (Hypergryph / Yostar, China) – $24.200.000​ (21.) Honkai Star Rail (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – $21.145.000​ (14.) Umamusume Pretty Derby (Cygames, Japan) – $17.025.000

2025 war im Mobile-Sektor ein insgesamt erfolgreiches Jahr, wie man nicht nur am Gacha-Recap sehen konnte. Mobile-Spiele wurden häufiger heruntergeladen und deutlich länger gespielt als noch im Vorjahr.

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

