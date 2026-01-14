GungHo Online Entertainment: CEO nimmt nach monatelangem Druck den Hut

Der japanische Spielekonzern GungHo Online Entertainment, unter anderem bekannt als Entwickler des langjährigen Mobile-Hits Puzzle & Dragons und zuletzt auch als Publisher von Nihon Falcoms Trails in the Sky 1st Chapter, stand letztes Jahr unter starkem Druck.

Das hat nun Folgen: Der Präsident und CEO, Kazuki Morishita, tritt von seiner Position zurück und wird in Zukunft wieder selbst mehr Spiele entwickeln. Dazu wird das Gehalt des Präsidenten stark gekürzt.

Laut der offiziellen Mitteilung tritt der bisherige Präsident und CEO Kazuki Morishita von seinem Amt zurück. Ab sofort übernimmt er die Funktionen des Chief Development Officer sowie des Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Möglicherweise ist dies eine direkte Folge einer intensiven Kampagne aktivistischer Investoren wie Strategic Capital, die seit etwa einem Jahr Morishitas Ablösung fordern.

Das Unternehmen bezeichnete diesen Schritt als notwendig. Man möchte GungHo „wiederbeleben“ und vom One-Hit-Wunder durch das sehr erfolgreiche Gacha-Spiel Puzzle & Dragons distanzieren. Investoren kritisierten diesen Punkt besonders scharf: Abseits des inzwischen 13 Jahre alten Puzzle & Dragons seien dem Unternehmen keine weiteren Hits gelungen. Das Gehalt des CEOs lag dagegen phasenweise über dem von Nintendos CEOs.

