Jetzt auch in Deutschland: Spielzeug zum Super Mario Bros. Film im McDonald’s Happy Meal

Jetzt ist das Spielzeug zum Super Mario Bros. Film auch in den deutschen Happy Meals bei McDonald’s angekommen! Nachdem bereits verschiedene Spielzeuge in Japan und Portugal gesichtet worden waren, gab es am Wochenende eine Vorschau aus Großbritannien.

Ohne große Vorwarnung geht es jetzt in Deutschland los. McDonald’s hat die deutsche Happy-Meal-Website einem Update unterzogen und ihr findet dort jetzt Fotos der Spielzeuge.

Insgesamt 12 Spielfiguren gibt es. Neben kleinen Spinnern zu Mario, Toad, Peach, Donkey Kong, Bowser und Luigi (er ist wirklich der letzte in dieser Aufzählung) haben alle Figuren auch ein Fahrzeug, das aus Pappteilen zusammengebastelt werden kann. Highlight wahrscheinlich: der Van von Mario und Luigi!

Am 23. März 2023 geht der Super Mario Bros. Film in Deutschland an den Start. Werdet ihr McDonald’s für das Spielzeug einen Besuch abstatten? So sieht das Spielzeug aus:

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment