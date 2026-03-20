Entwickler bei Capcom und Ubisoft zeigen sich überrascht von DLSS5‑Ankündigung

Die Ankündigung von DLSS 5 auf GTC‑2026‑Konferenz wird vor allem in den sozialen Medien kontrovers diskutiert. Laut einem Bericht von Insider Gaming, der sich auf anonyme Gespräche mit Entwicklern von Capcom und Ubisoft stützt, wurden selbst die Entwickler der entsprechenden Spiele überrascht, welche DLSS 5 bereits zu dessen Start im Herbst einsetzen werden.

Ein Ubisoft-Entwickler sagt etwa, dass man „es zur gleichen Zeit wie die Öffentlichkeit erfahren habe“. Auch Entwickler bei Capcom berichteten gegenüber Insider Gaming, dass sowohl die Ankündigung als auch die Beteiligung des Publishers sie besonders überrascht habe.

Capcom galt bislang als KI‑kritisch, wie Insider Gaming berichtet – etwa bei Projekten wie Resident Evil Requiem und anderen noch unangekündigten Titeln. Einige Beschäftigte würden nun befürchten, dass die DLSS5‑Ankündigung die Haltung des Unternehmens gegenüber generativer KI und deren Einsatz in den eigenen Spielen beeinflussen könnte.

Dass jetzt ausgerechnet eine Technologie wie DLSS 5, welche den Stil der Spiele zum Teil deutlich abändert, Capcom möglicherweise zu einem Paradigmenwechsel bewegt, verwundert daher. Anders lief es beispielsweise bei den Bethesda Game Studios ab.

Bethesda bestätigten bereits kurz nach der Ankündigung in einem Beitrag auf Twitter, bereits an der Implementierung von DLSS 5 zu arbeiten. Darin heißt es: „Wir freuen uns über euer Interesse und die Analysen des neuen DLSS5‑Lichtsystems. Dies ist ein sehr früher Stand – unsere Art‑Teams werden die Beleuchtung und Effekte weiter anpassen, um für jedes Spiel das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Alles bleibt unter der Kontrolle unserer Künstler und für Spieler vollständig optional.“

Am Ende behalten die Entwicklerteams also Einfluss darauf, wie DLSS 5 eingesetzt wird – doch dass es eingesetzt wird, ist laut der aktuellen Berichte in manchen Unternehmen eine Top-Down-Entscheidung, welche nicht den eigenen MitarbeiterInnen – zumindest offenbar nicht mit allem – kommuniziert wurde.

Bildmaterial: Digital Foundry