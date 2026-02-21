Wie Konami der PlayStation 5 im schwächelnden Heimatmarkt neuen Schwung verleihen könnte

Sony versucht seit Monaten, das Interesse an der PlayStation 5 im Heimatmarkt neu zu entfachen. Trotz eines guten Weihnachtsgeschäfts – in dem sich die Konsole weltweit sogar besser verkauft hat, als die neue Nintendo Switch 2 – bleibt die Dynamik in der Heimat insgesamt verhalten.

Eine neue, günstigere Japan-exklusive Version der Konsole sollte Abhilfe schaffen. Doch laut dem japanischen Journalisten Kiyoshi Tane könnte vor allem ein Publisher entscheidend sein: Konami.

Beim jüngsten State of Play am 13. Februar bekam Konami rund 15 Minuten (von insgesamt 60) Sendezeit – und lieferte gleich mehrere Ankündigungen. Darunter das neue JRPG und bislang PS5-exklusive Rev. NOiR, produziert von Nobuki Kadoi, der unter anderem für Drakengard 2 bekannt ist. Auch Silent Hill: Townfall erscheint nach aktuellem Stand erstmal nur für PS5 und PCs. Bereits das Remake Silent Hill 2 setzte auf eine zeitexklusive Strategie.

Exklusiv-Strategie mit Rückenwind?

Während Unternehmen wie Square Enix zuletzt Abstand von Exklusivdeals nahmen, sieht Tane Konami in einer besonderen Position. Konamis letzter Finanzbericht bot zudem interessante Einblicke.

Das Spielebusiness sei vergleichsweise überschaubar, gleichzeitig verfüge das Unternehmen über stabile Einnahmequellen wie eFootball (über 950 Millionen Downloads bis Januar 2026) und die „Powerful Pro Baseball“-Reihe sowie Momotaro Dentetsu, deren Lebenszeitverkäufe im August 2025 bei über 18,9 Millionen Einheiten lagen.

Konami meldete in den letzten drei Quartalen Rekordumsätze im Spielebereich – mit eFootball als konstantem Wachstumstreiber. Dank dieser finanziellen Stabilität könne sich Konami leisten, attraktive Titel zumindest zeitweise exklusiv auf PS5 zu veröffentlichen.

Genau das könnte laut Tane langfristig ein entscheidender Faktor sein, um Sonys Konsole in Japan wieder stärker ins Rampenlicht zu rücken. Auf der anderen Seite machte Capcom-Präsident Haruhiro Tsujimoto im letzten Jahr miese Stimmung. Er machte den Preis der PS5 verantwortlich dafür, dass Monster Hunter Wilds hinter den Erwartungen zurückblieb. Kurz darauf handelte Sony und senkte den Preis in Japan. Mit Konami-Marken zurück zum Erfolg in der Heimat? Was ist eure Meinung zu dem Ganzen?

