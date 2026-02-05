Wäre eine Premiere: Insider überrascht mit Plänen zum letzten Remake-Teil von Final Fantasy VII

Für den Abschluss der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII könnte Square Enix offenbar neue Wege gehen. Laut Insider NateTheHate soll Final Fantasy VII Remake „Part 3“ nicht mehr zeitlich exklusiv für PlayStation erscheinen, sondern direkt zum Start auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden, darunter PC und möglicherweise auch Nintendo Switch 2.

Die Hinweise tauchten im Umfeld möglicher Ankündigungen auf der kommenden Nintendo-Partner-Präsentation auf, deren Datum und Format NateTheHate einmal mehr konkret vorhergesagt hatte. Angeblich soll dort zunächst die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 thematisiert werden. Zudem könnten erste Details zum finalen Remake-Teil folgen.

Laut NateTheHate plant Square Enix diesmal keinen gestaffelte Veröffentlichung mehr, sondern einen gleichzeitigen Start auf allen wichtigen Systemen. Es wäre eine Premiere innerhalb der inzwischen seit 10 Jahren andauernden Remake-Serie. Sowohl „Remake“ als auch „Rebirth“ erschienen zunächst exklusiv für PlayStation 5.

Die aktuelle Strategie des Publishers würde durch einen solchen Schritt gleichwohl bestätigt werden. In den vergangenen Monaten hat Square Enix mehrfach betont, künftig stärker auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzen zu wollen. Ein paralleler Launch würde nicht nur mehr Spieler erreichen, sondern auch Marketing und Aufmerksamkeit bündeln.

Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Square Enix hat sich bislang weder zu den Plattformen noch zum Veröffentlichungszeitraum von Part 3 geäußert. Immerhin: der konkrete Titel des dritten und letzten Teils steht fest.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix