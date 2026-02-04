Die erfolgreichsten Gacha-Games im Januar: Arknights startet stark, aber ein Klassiker ist stärker

Es passiert sehr selten, dass es ein Gacha-Game sofort im ersten Monat in die „Gacha Revenue“-Charts schafft, aber Arknights: Endfield ist das Kunststück gelungen: Mit einem starken Launch im Januar steigt es direkt auf Platz 6 ein. Glückwunsch!

Den Spitzenplatz belegt derweil ein Klassiker: Das fünf Jahre alte Genshin Impact konnte SpielerInnen zurückgewinnen, indem es die Elementarreaktion „Mond-Kristallisation“ einführte – viele Fans bauen sich nun neue Teams um die neuen Charaktere, Columbina und Zibai.

Für das achtplatzierte Zenless Zone Zero probiert Hoyoverse etwas Neues aus: Mit dem Japan-lastigen Setting rund um die „Angels of Delusion“ und die über die Monate angewachsene Downloadgröße bekommt es in Japan eine eigene Cloud-Streaming-Version – mit einer fast schon “typisch japanischen” Werbung.

Aus den zahlreichen anstehenden Kollaborationen sticht diesen Monat vor allem eine heraus: Diesmal wird Honkai: Star Rail ein Teil von Fortnite. Seht nachfolgend die aktuelle Top 10 aus dem Januar.

Die Top 10 in US-Dollar:

(02.) Genshin Impact (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – 66.040.000 (10.) Naruto Mobile (Tencent, China) – 44.000.000 (01.) Love and Deepspace (Infold Games / Papergames, China) – 35.720.000 (03.) Pokémon TCG Pocket (The Pokémon Company / DeNA, Japan) – 35.000.000 (06.) Fate/Grand Order (Aniplex / Lasengle, Japan) – 33.700.000 (NEU) Arknights: Endfield (Hypergryph / Yostar, China) – 29.500.000 (08.) Monster Strike (Mixi / XFLAG, Japan) – 27.500.000 (05.) Zenless Zone Zero (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – 23.245.000 (13.) SD Gundam G Generation ETERNAL (Bandai Namco, Japan) – 19.000.000 (12.) GODDESS OF VICTORY: NIKKE (Shift Up, Südkorea) – 18.650.000

Neueinsteiger:

Arknights: Endfield – $29.500.000

Dragon Traveler – $7.000.000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

