Der Titel des letzten Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII steht endlich fest

Mit Spannung erwarten Fans die Ankündigung des letzten Remake-Teils zu Final Fantasy VII. Seit Jahren wird spekuliert, wie das Spiel heißt: Welche Vokabel folgt auf Remake und Rebirth?

Im Dezember erklärte Naoki Hamaguchi in einem Interview, dass es nur noch zwei mögliche Titel für den dritten und letzten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII geben würde. Jetzt hat man sich festgelegt.

„Ich erinnere mich an ein Interview, das ich auf der Paris Games Week gegeben habe, in dem es darum ging, dass wir die Auswahl auf zwei [Namen] eingegrenzt hatten“, sagt Hamaguchi. „Die Entscheidung lag bei Herrn Nomura. Und ja, nach der Rückkehr von der Paris Games Week hat er sich für einen Namen entschieden, sodass ich sagen kann, dass der Titel nun feststeht“, so Hamaguchi gegenüber GameSpot.

Dritter Teil schon spielbar

Wann wir ihn erfahren, steht weiter in den Sternen. Viele Fans hatten auf eine Ankündigung bei The Game Awards im Dezember gehofft, doch diese Gelegenheit ließ man verstreichen. Gleichwohl betonte Hamaguchi in vielen Interviews, dass die Entwicklung gut voranschreite.

So erklärte Hamaguchi ebenfalls in dieser Woche gegenüber Polygon, dass der dritte Teil jetzt „technisch spielbar“ sei, man arbeite aber weiter an der Qualität. Man habe sich einen Zeitplan gesetzt – und diesen würde man bisher gut einhalten.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix