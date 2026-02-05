40 Jahre Zelda: Nintendo-Präsident weicht Frage zum Jubiläum aus – und verweist auf Mario

Viele große Gaming-Franchises feiern 2026 runde Geburtstage – eines der bedeutendsten ist The Legend of Zelda, das sein 40-jähriges Jubiläum begeht. Nach dem umfangreichen Mario-Jubiläum liegt die Erwartung nahe, dass Nintendo auch für Zelda etwas Besonderes plant. Offiziell bleibt man jedoch auffallend zurückhaltend.

Furukawa weicht konkreten Plänen aus

Auf der jüngsten Investorenkonferenz (übersetzt von VGC) wurde Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa direkt gefragt, ob es spezielle Aktionen zu „Nicht-Mario-Jubiläen“ wie Zeldas 40 Jahren oder Pokémons 30 Jahren geben werde.

Seine Antwort fiel ausweichend aus und verwies zunächst auf das bereits laufende Mario-Programm: „Wie wir bereits anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Super Mario Bros. angekündigt haben, werden wir nicht nur mehrere neue Titel veröffentlichen, sondern auch Initiativen außerhalb des Spielebereichs verfolgen, darunter die Kinoveröffentlichung vom Super Mario Galaxy Film“.

Furukawa führte aus, dass Nintendo die Mario-Feierlichkeiten bewusst breit aufgestellt habe – mit Spielen, Filmen und weiteren Maßnahmen: „Da der Filmstart näher rückt, hoffen wir, dass noch mehr Menschen die Gelegenheit nutzen werden, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 zu spielen, die wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben.“

„Wir erweitern außerdem unser Software-Angebot um neue Titel wie Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park sowie Yoshi und das geheimnisvolle Buch um den Spielern während des Jubiläums noch mehr Möglichkeiten zu bieten, die Welt von Mario zu erleben.“

Und was ist jetzt mit Zelda?

Auf die eigentliche Frage nach Zelda-Plänen ging Furukawa anschließend nur indirekt ein: „Was Pläne über das 40-jährige Jubiläum von Super Mario Bros. hinaus angeht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt geben.“

Gleichzeitig betonte er die Bedeutung solcher Meilensteine: „Allerdings stellen Meilensteine von 30 und 40 Jahren eine außergewöhnlich lange Zeitspanne dar. Wir sind wirklich dankbar, dass diese Charaktere seit so langer Zeit von Spielern auf der ganzen Welt geliebt werden, und wir werden daran arbeiten, dass sie auch in Zukunft noch viele Jahre lang Freude bereiten.“

Dass Nintendo sich zum Jubiläum bislang nicht äußert, muss jedoch nichts bedeuten. Auch die Mario-Feierlichkeiten ziehen sich über einen längeren Zeitraum und reichen bis in das Folgejahr hinein. Mit dem geplanten Zelda-Kinofilm im Mai 2027 wäre eine gestaffelte Jubiläumskampagne durchaus denkbar.

Ein brandneues Zelda gilt aktuell als eher unwahrscheinlich: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien 2023, ein neues 2D-Zelda folgte 2024. Wahrscheinlicher wären Remaster, Remakes oder eine Sammlung, um das Jubiläum zu begleiten. Wobei es sogar schon Gerüchte gibt, welches „Gimmick” das nächste Zelda haben könnte. Was haltet ihr davon am wahrscheinlichsten?

via VGC, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo