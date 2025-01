Sony cancelt zwei Spiele von Bluepoint und Bend Studio, darunter ein „God of War“-Spiel

Sony Interactive Entertainment hat zwei bisher unangekündigte Live-Service-Spiele von Bluepoint Games und Bend Studio eingestellt. Dies bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Jason Schreier von Bloomberg.

Das Spiel von Bluepoint Games sei Live-Service-Spiel im „God of War“-Universum gewesen, konkretisierte Schreier bei Bluesky. Bluepoint Games ist das Studio hinter den Remakes von Demon’s Souls und Shadow of the Colossus. Fans spekulierten schon lange, woran das Studio aktuell arbeitet.

Über das Spiel von Bend Studio ist weniger bekannt. Auch dies war aber ein Live-Service-Game. GameRant erinnert in dem Zusammenhang an Gerüchte um ein „modernes Militär-Game“ mit Open-World-Mechaniken.

Laut Bloomberg-Reporter Jason Schreier arbeitete Bluepoint Games seit Abschluss der Unterstützung für God of War Ragnarök im Jahr 2022 an dem Live-Service-Projekt. Über das nächste Vorhaben des Studios gibt es derzeit keine Informationen.

Hoffentlich keine Entlassungen

Ein Unternehmenssprecher bestätigte, die Entscheidungen seien nach kürzlichen Überprüfungen getroffen worden und erklärte: „Bend und Bluepoint sind hochqualifizierte Teams, die geschätzte Mitglieder der ‚PlayStation Studios‘-Familie sind, und wir arbeiten eng mit jedem Studio zusammen, um die nächsten Projekte zu definieren.“

Der Sprecher äußerte sich nicht dazu, ob die Absagen zu einem Stellenabbau führen werden, aber in einem Memo an die Mitarbeiter, die Bloomberg vorliegt, teilte das Unternehmen mit, dass es „eng mit Bend und Bluepoint zusammenarbeitet, um die nächsten Projekte zu definieren, und plant, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf das Geschäft minimal sind.“

Die Absagen sind ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass Sony seine (offensichtlich zu) ehrgeizigen Live-Service-Pläne zurückfährt. Ursprünglich hatte das Unternehmen 2022 angekündigt, bis 2026 mindestens zehn solcher Spiele zu veröffentlichen.

Doch in den letzten Jahren häuften sich Verzögerungen und Streichungen innerhalb der PlayStation Studios. So wurde Ende 2023 bereits die Entwicklung von The Last of Us Online bei Naughty Dog eingestellt. Spätestens mit den aktuellen beiden Streichungen darf man die ursprüngliche Strategie von 2022 wohl als gescheitert bezeichnen.

via Gematsu, GameRant, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment