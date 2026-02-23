Man nähert sich weiter an: Nintendo eröffnet ersten Pop-up-Store in Deutschland

Nintendo nähert sich weiter dem ersten „Nintendo Store“ in Deutschland an. Man kennt sie, die Nintendo Stores. In Japan. San Francisco, New York. Im letzten Jahr eröffnete Nintendo den „Nintendo-Markenshop“ in Ulm und Mainz sowie einen „Nintendo Highlight Store“ in Frankfurt.

Die bisherigen Testläufe folgten dem Shop-im-Shop-Konzept, es wurde also jeweils „Sonderfläche“ in stationären Märkten ausgewiesen, bisher waren das Müller- und Media-Saturn-Filialen. Der heute angekündigte Nintendo Pop-up-Store wird dem Vernehmen nach auf eine ganz eigene Verkaufsfläche setzen – wenn eben auch zeitlich begrenzt.

In Bochum (Westfield Ruhr Park, Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum) eröffnet der erste Pop-up-Store in Deutschland vom 19. März bis zum 11. April 2026. Dieser Pop-up-Store folgt bereits erfolgreich veranstalteten Pop-up-Stores in London. Euch erwartet eine „große Auswahl an Merchandise-Produkten“ zu Super Mario Zelda, Animal Crossing, Pikmin und mehr.

Tickets für den ersten Besuch

Seit einigen Monaten schon unterhält Nintendo auch den digitalen Pop-up-Store im Online-Nintendo-Store*. Dort gibt es regelmäßig exklusive Produkte aus Japan, die man auch in Bochum erwarten darf. Auch die neue Produktreihe zu My Mario wird in Bochum vertreten sein.

In der Eröffnungswoche ab dem 19. März wird man sich vorab ein Ticket für den Besuch sichern müssen. Tickets sind ab dem 5. März erhältlich, dabei können sich Besuchende mit der Reservierung ein Datum und eine Uhrzeit sichern. Ab dem 23. März wird es ein durchgängiges Warteschlagensystem geben. Details dazu sollen bald in den sozialen Medien geteilt werden.

Bildmaterial: Nintendo