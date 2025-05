Ein Novum in Europa: Erster „Nintendo-Markenshop“ eröffnet in Deutschland seine Pforten

Man kennt sie, die Nintendo Stores. In Japan. San Francisco, New York. In Europa kennt man sie nur von Bildern. In Deutschland sowieso. Schade eigentlich. Doch jetzt gibt es ziemlich überraschend Abhilfe. Nintendo tut sich mit Müller zusammen, um „Nintendo Store“-Flair nach Deutschland zu bringen.

Wie man heute bekannt gibt, bündeln die zwei Unternehmen ihre Kräfte und bringen Europas ersten Nintendo-Markenshop nach Deutschland. „Ein echtes Handelsnovum“ sei das. Es ist der erste Nintendo-Markenshop in Europa.

Die Premiere findet in der Müller-Filiale in Ulm statt. „Nahezu gleichzeitig“ eröffnet ein weiterer Markenshop in Mainz. Klingt danach, als sind weitere Filialen nicht ausgeschlossen, aber darauf geht die Pressemitteilung nicht ein. Stattdessen erinnert man Nintendo-Fans daran, dass die Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 in „jeder der 950 Müller-Filialen mindestens einmal“ verfügbar ist.

Es handelt sich bei den „Nintendo Stores“ nicht um komplette Filialen, man setzt auf das „Shop-in-Shop-Konzept“. Mit anderen Worten: Es gibt einen abgetrennten Nintendo-Bereich in den Filialen, in der Fans in die Nintendo-wElten von Super Mario, Zelda, Animal Crossing, Pikmin und Pokémon eintauchen können. Merchandise, Technik-Gadgets, Spiel- und Schreibwaren sowie alltagsnahe Produkte im Nintendo-Stil“ sollen euch dort erwarten.

Das sagen die Beteiligten

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Müller die ersten Kundinnen und Kunden im neuen Nintendo-Markenshop in Ulm begrüßen zu dürfen. Neben Videospielen finden sie dort eine vielfältige Auswahl, die Unterhaltung in den Alltag bringt – von Brettspielen über Kopfhörer bis hin zu Zahnbürsten“, sagt Kathrin Tamburello, Sales Director Nintendo D-A-CH.

„Gaming ist längst ein generationsübergreifender Megatrend“, sagt Marco Helm, Bereichsleiter Neue Medien & Entertainment bei Müller. „Mit innovativen Sortimenten und starken Partnern wie Nintendo entwickeln wir Müller konsequent zur Handelsplattform für die digitale Lifestyle-Generation.“ Die Partnerschaft mit Nintendo sei „weit mehr als eine Sortimentserweiterung“ – vielmehr „Teil einer konsequenten Zukunftsstrategie.“

Bildmaterial: Müller