Der nächste „Nintendo Store“ eröffnet in dieser Woche in Deutschland

Man kennt sie, die Nintendo Stores. In Japan. San Francisco, New York. Seit einigen Tagen kennt man auch den „Nintendo-Markenshop“ in Ulm, er aus einer Partnerschaft mit Müller hervorgeht und dem ein weiterer Store in Mainz folgt. Heute gibt es die nächste Überraschung.

Ein bisschen exklusive „Nintendo Store“-Luft wird demnächst auch durch Frankfurt wehen. Dort soll am Freitag der „Nintendo Highlight Store“ eröffnen. Auch dies ist ein gemeinsames Projekt mit einer Handelskette, diesmal zwischen Nintendo und Media Saturn.

Der „Nintendo Highlight Store“ eröffnet seine Pforten im Saturn MyZeil mitten in Frankfurt. Wie in Ulm folgt man mit einer „Sonderfläche“ im Markt dem Shop-im-Shop-Konzept. Das inzwischen zweite Projekt in Deutschland dieser Art zeigt laut GamesWirtschaft, „dass der stationäre Handel für Nintendo abseits der digitalen Vertriebskanäle weiterhin große Relevanz“ hat.

Während es in den Müller-Geschäften auch allerhand Merchandise rund um Plüschis, Brettspiele und Tassen gibt, soll sich der „Nintendo Highlight Store“ in Frankfurt auf das „Kernsortiment“ fokussieren. Also: Hardware, Spiele, Perhipherie und Zubehör. Insofern fast alles, was man sowieso im Media Saturn bekommt.

Bildmaterial: My Nintendo