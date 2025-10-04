Ein neuer Nintendo Pop-up-Store eröffnet in Europa seine Pforten

Man kennt sie, die Nintendo Stores. In Japan. San Francisco, New York. Seit einigen Tagen kennt man auch die „Nintendo-Markenshops“ in Ulm und Mainz, und im Sommer folgte ein „Nintendo Highlight Store“ in Frankfurt. Die Stores folgen dem „Shop-im-Shop“-Konzept, es gibt also Sonderflächen in bestehenden Märkten.
Zumindest ein kleines bisschen „Nintendo Store“-Luft. Ein Lüftchen, gewissermaßen. Einen „echten“ Nintendo Store gibt es in Europa allerdings weiterhin nicht. London nähert sich allerdings an. Nintendo hat angekündigt, vom 22. Oktober bis zum 16. November einen Pop-Up-Store im Westfield Shopping Centre in London zu eröffnen. Dort können Fans Merchandise ergattern, das es sonst nur in Japan gibt.
Einlass nur mit Account und Ticket
Man darf in den ersten fünf Eröffnungstagen nur mit einem Ticket für einen bestimmten Zeitslot in den Store, danach muss man dann, sehr englisch, normal anstehen. Wenn ihr ein Ticket wollt, haltet euch ab dem 7. Oktober mit eurem Nintendo-Account bereit, dann startet die Reservierung.
Außerdem muss jede Person, für die man mit reserviert, einen Nintendo Account haben, der auch noch mit dem eigenen als Familienaccount verknüpft ist. Kinder unter 6 Jahren dürfen in Begleitung Erwachsener ohne Ticket mit. Damit adaptiert Nintendo ein in Japan bereits übliches Vorgehen, auch im „One Piece“-Store oder dem Pokémon Center in Osaka muss man eine Nummer ziehen und bekommt einen Zeitslot zugeteilt.
Angekündigt sind Produkte wie Schlüsselanhänger, Haushaltswaren, Taschen, Kleidung oder Pins. Die großen Franchises sind natürlich alle am Start: Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon und Kirby.
Wenn ihr euch schonmal eine Vorstellung machen wollt, schaut euch Bilder der Stores in Japan an, beispielsweise der Nintendo Store im Daimaru Einkaufszentrum in Osaka. Würdet ihr so einen Store auch in Deutschland begrüßen? Und wie steht ihr zum Reservierungssystem? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
Ich weiß nicht. Dieses Reservierungssystem ist hier in Japan ja Gang und Gäbe, hier aber eher fremd und ich könnte mir vorstellen, das es nicht besonders gut ankommt 😅
Ich selbst bin eher kein Fan davon. Aber ja, wenn alle Artikel wieder streng Limited sind, dann macht es bezüglich Scalper und Andrang nach der Eröffnung schon Sinn.
London, Westfield Shopping Center, da waren wir doch vor ein paar Jahren im Pokémon Pop-up-Store und danach sagte ich mir "nie wieder". Das war eine eher schreckliche Erfahrung und verschwendete Zeit.
Die "Ansteh-Kolonne" war allerdings sehr gut organisiert und kontrolliert. Wir waren eine 4er-Gruppe und nur einer von uns musste jeweils in der Schlange stehen, die andern durften raus für z.B. Essen, Toilette oder auch Shopping. Trotzdem dauerte das ganze mehrere Stunden (ich glaube rund 6 Std.), dann durften wir rein, begrenzt auf 20 oder 30 Minuten und kaufen durfte man maximal 5 Artikel pro Person. Das Schlimmste war aber, dass die London-Store exclusiven Artikel (Pikachu Plüsch) längstens ausverkauft waren, darüber wurde man aber immerhin in der Schlange mit Zettel informiert. Danach sagte ich mir, dass ich sowas nie wieder mitmachen würde. Zeitschlot - Reservierung klingt etwas besser, aber trotzdem zu umständlich und mühsam.