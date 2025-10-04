Ein neuer Nintendo Pop-up-Store eröffnet in Europa seine Pforten

Man kennt sie, die Nintendo Stores. In Japan. San Francisco, New York. Seit einigen Tagen kennt man auch die „Nintendo-Markenshops“ in Ulm und Mainz, und im Sommer folgte ein „Nintendo Highlight Store“ in Frankfurt. Die Stores folgen dem „Shop-im-Shop“-Konzept, es gibt also Sonderflächen in bestehenden Märkten.

Zumindest ein kleines bisschen „Nintendo Store“-Luft. Ein Lüftchen, gewissermaßen. Einen „echten“ Nintendo Store gibt es in Europa allerdings weiterhin nicht. London nähert sich allerdings an. Nintendo hat angekündigt, vom 22. Oktober bis zum 16. November einen Pop-Up-Store im Westfield Shopping Centre in London zu eröffnen. Dort können Fans Merchandise ergattern, das es sonst nur in Japan gibt.

Einlass nur mit Account und Ticket

Man darf in den ersten fünf Eröffnungstagen nur mit einem Ticket für einen bestimmten Zeitslot in den Store, danach muss man dann, sehr englisch, normal anstehen. Wenn ihr ein Ticket wollt, haltet euch ab dem 7. Oktober mit eurem Nintendo-Account bereit, dann startet die Reservierung.

Außerdem muss jede Person, für die man mit reserviert, einen Nintendo Account haben, der auch noch mit dem eigenen als Familienaccount verknüpft ist. Kinder unter 6 Jahren dürfen in Begleitung Erwachsener ohne Ticket mit. Damit adaptiert Nintendo ein in Japan bereits übliches Vorgehen, auch im „One Piece“-Store oder dem Pokémon Center in Osaka muss man eine Nummer ziehen und bekommt einen Zeitslot zugeteilt.

Angekündigt sind Produkte wie Schlüsselanhänger, Haushaltswaren, Taschen, Kleidung oder Pins. Die großen Franchises sind natürlich alle am Start: Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon und Kirby.

Wenn ihr euch schonmal eine Vorstellung machen wollt, schaut euch Bilder der Stores in Japan an, beispielsweise der Nintendo Store im Daimaru Einkaufszentrum in Osaka. Würdet ihr so einen Store auch in Deutschland begrüßen? Und wie steht ihr zum Reservierungssystem? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Bildmaterial: My Nintendo