„God of War“-Serie: Amazon zeigt erstes Bild von Kratos und Atreus

Amazon Prime Video hat erstmals ein offizielles Bild zur kommenden „God of War“-Serie veröffentlicht – und zeigt darauf Ryan Hurst als Kratos sowie Callum Vinson als Atreus.

Ryan Hurst kennt man vor allem als „Opie“ Winston in der Fernsehserie „Sons of Anarchy“ sowie als Beta in „The Walking Dead“. Allum Vinson ist zwar noch relativ jung, hat aber bereits einige Rollen vorzuweisen.

Viele Fans zeigen sich erleichtert – vor allem, weil die optische Nähe zu den modernen Spielen erstaunlich hoch ausfällt. Nachdem zuvor bekannt wurde, dass der originale Kratos-Sprecher nicht zurückkehrt, war die Skepsis groß. Die ersten Bilder scheinen diese Sorgen jedoch etwas zu dämpfen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sich mit dem Look von Kratos und Atreus nicht wirklich anfreunden können. Wie immer sind die Meinungen natürlich verschieden.

Orientierung an den Spielen?

Nach dem Erfolg der Fallout-Adaption setzt Amazon offenbar auf eine möglichst werkgetreue Umsetzung. Das neue Bild deutet darauf hin, dass zentrale Momente aus den nordischen Teilen der Reihe direkt aufgegriffen werden. Inhaltlich dürfte der Fokus – wie in den neueren Spielen – stark auf der Beziehung zwischen Vater und Sohn liegen.

Ganz reibungslos lief die Umsetzung allerdings nicht. Die Produktion der Live-Action-Serie wurde zwischenzeitlich noch einmal von vorne gestartet. Amazon strebe offenbar eine andere kreative Richtung für das Projekt an, auch wenn man von den bereits geschriebenen Drehbüchern durchaus angetan gewesen sei.

Auch abseits der Serie sorgte die Marke zuletzt für Schlagzeilen: Bei der jüngsten State of Play wurden gleich zwei neue Projekte angekündigt, darunter ein überraschender Shadowdrop, der für ordentlich Diskussionen sorgte.

Optisch erinnern die nun gezeigten Serienbilder stellenweise sogar etwas an die Atmosphäre des kommenden „The Legend of Zelda“-Films, zu dem seit letztem Jahr ebenfalls erste Set-Bilder kursieren.

Wie steht ihr zu den ersten Eindrücken? Trifft Amazon den Ton der Vorlage – oder bleibt Skepsis angebracht?

Das erste Bild:

via GameRant, Bildmaterial: Amazon Prime Video