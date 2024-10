God of War: Produktion der Live-Action-Serie wird nochmal von vorne gestartet

Bekanntermaßen befindet sich eine Live-Action-Adaption von God of War in Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures TV und den Amazon MGM Studios für Amazons Prime-Video-Plattform in Entwicklung. Die könnte sich nun allerdings um ein ganzes Stück verzögern, scheinen die Verantwortlichen doch einen Neustart der Produktion anzustoßen.

Wie Deadline berichtet, sollen Showrunner und Executive Producer Rafe Judkins und die beiden Executive Producer Hawk Ostby und Mark Fergus die Produktion verlassen haben. Und das, obwohl bereits diverse Skripte für die erste Staffel der Serie fertiggestellt worden sein sollen.

Der Grund: Amazon strebe eine andere kreative Richtung für das Serienprojekt an, wenngleich man von den bereits geschriebenen Drehbüchern angetan sei. Nun soll aber ein neuer Writer’s Room zusammengestellt werden. Ein Umstand, der die Produktion der Serie in nicht unbeträchtlichem Maße verzögern dürfte.

God of War ist längst eine der populärsten Sony-Marken. In Deutschland legte God of War Ragnarök den drittbesten Launch des Jahres hin. Mit 5,1 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der ersten Woche war God of War Ragnarök der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel der PlayStation-Geschichte. Der Vorgänger, God of War, kam innerhalb der ersten drei Verkaufstage 2018 übrigens auf 3,1 Millionen verkaufte Einheiten.

via Deadline, Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica